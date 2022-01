Bez peněz, posil i bodů. Rooney se pokouší o nemožné a odmítl Everton

Ambiciózní Everton osnoval před sezonou zářnou budoucnost. S Rafaelem Benítezem u kormidla. Sliboval si, že konečně pronikne do nejlepší čtyřky anglické ligy. Sázka na španělského stratéga se zpočátku jevila jako správná volba. V sedmém kole ještě přišla cenná remíza na Old Trafford. S příchodem podzimu se ale objevila první mračna a s liverpoolským celkem to šlo z kopce.

Následovalo šest porážek ze sedmi utkání. Pohár trpělivosti fanoušků Evertonu už v té době přetékal, vedení zůstávalo trpělivé. Chce to čas. Ten plynul a zlepšení nikde. Po výbuchu na Carrow Road 16. ledna tak zaslalo Benítezovi výpověď a vypsalo výběrové řízení na nového manažera.

Do finálního výběru se dostala trojice Frank Lampard, Rooney a portugalský kouč Vitor Pereira. S posledně jmenovaným námluvy ztroskotaly, proto Everton ukázal na Rooneyho, kterého oslovil přes agenta a pozval na vstupní pohovor.

„Ale odmítl jsem. Věřím, že se jednou stanu trenérem v Premier League. Na tuhle výzvu jsem na sto procent připraven. Jenže teď mám práci v Derby, která je pro mě důležitá,“ sdělil Rooney.

Historicky nejlepší střelec Anglie i Manchesteru United odvádí úctyhodnou práci v druholigovém Derby, kde nutno podotknout nemá zrovna ideální podmínky. Rams se potýkají s existenčními problémy, jsou v insolvenci a vedení ligy jim strhlo jedenadvacet bodů.

Rooney se k Derby připojil v lednu roku 2020 jako hrající asistent kouče a ještě tentýž měsíc se stal hlavním lodivodem, ve funkci nahradil Phillipa Cocua. Klub z hrabství Derbyshire v posledním kole minulé sezony senzačně zachránil, čímž si ihned začal budovat trenérské renomé. To v aktuálním ročníku vylepšuje.

Bez peněz v klubové kase, bez posil a s odpočtem bodů. Odsouzen k sestupu. S tímhle se Rooney pere. Přesunem do Everton by se mohl „vysvobodit“. Jenže tohle nemá v povaze. „Jsem oddán klubu, hráčům i realizačnímu týmu. Udělám vše pro to, abychom tímhle prošli se ctí. Čekají nás těžké časy,“ řekl.

Jako jít do války s klacky proti samopalům, tak nějak se asi cítí. Přesto se nevzdává. Peníze nejsou všechno. Derby z posledních sedmi kol uhrálo třináct bodů, nachází se na předposledním místě Championship a na záchranu ztrácí osm bodů. Do konce sezony zbývá ještě devatenáct kol. Nic není ztraceno.

A Rams by se mohli dočkat i finanční spásy. O koupi klubu usiluje Mike Ashley. Bývalý majitel Newcastlu již učinil první formální nabídku, na odezvu zatím čeká a podle anglických médií začíná být frustrovaný. Web The Athletic informoval, že zájemce, který chce tradiční celek odkoupit, musí zaplatit všechny dluhy, které jsou vysoké miliardu a půl v korunách.

A jak to vypadá s novým trenérem Evertonu? Po Rooneyho odmítnutí se klub obrátil na Franka Lamparda, který čeká na práci po vyhazovu z Chelsea z ledna minulého roku. Podle renomovaného italského novináře Fabrizia Romana už je vše upečeno. Čeká se na oficiální oznámení.