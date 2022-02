Jak utrácel Newcastle: bojovníci i finta na rivala, cíl číslo 1 přijde v létě

Bohatý klub jde do boje o záchranu v plné polní. Newcastle využil lednové přestupové období na maximum a pořídil si pět nových hráčů. Bojovníků, jak zní hlasy z nitra klubu. Právě bojovná nátura bude ve stíhací jízdě za bezpečím potřeba. Navíc „straky“ těší, že v létě by se mohly dočkat další vysněné posily. Stopera, který se v lednu k přesunu zdráhal, ale jak se okno uzavřelo, měl o klubu jen hezká slova.

Když saúdskoarabský investiční fond přebíral Newcastle United a učinil z něj nejbohatší klub světa, zástupkyně nových investorů Amanda Staveleyová krotila vášně. Ujišťovala, že „straky“ nebudou okamžitě kupovat Kyliana Mbappého s Erlingem Haalandem a raději se pustí do postupného budování.

I to ale nakonec stojí pěkný ranec. Není se čemu divit, Newcastle utrácet musí, aby zachránil ligovou příslušnost. Na únik ze sestupových vod mu chybí už jen jediný bod.

Vlnu zimních nákupů spustil pravý bek Kieran Trippier za 12 milionů liber z Atlétika Madrid. „Straky“ pak za výstupní klauzuli 25 milionů liber sebraly záchranářským rivalům z Burnley útočníka Chrise Wooda. 33,3 milionu padlo na oporu Lyonu, záložníka Bruna Guimaraese, v poslední den přestupů ještě dorazil zadák Brightonu Dan Burn za 11 milionů liber a levý bek Aston Villy Matt Targett. Ten zatím jen na hostování. Suma sumárum přes 81 milionů liber (2,3 miliardy korun) je z klubové kasy fuč, a to se nepovedly všechny přestupy. Manchester United zarazil odchod záložníka Jesseho Lingarda, jasné „ne“ řekl týmu ze St. James‘ Parku i talent Remeše Hugo Ekitike.

Podle zdrojů serveru The Athletic to bylo nejhektičtější lednové přestupové okno v historii klubu, do vyjednávání se zapojili všichni členové vedení. Včetně trenéra Eddieho Howea, který prý zaskakoval za neexistujícího sportovního ředitele. Proč museli tvrdě dřít je nasnadě – kluby věděly, že Newcastle ve své situaci zoufale potřebuje posily, zároveň si ale může dovolit zaplatit výrazně víc než ostatní. Hráče zase bylo třeba přesvědčit, že má cenu jít do klubu, který je momentálně na sestup.

Někteří z nich museli dorazit – obranná řada potřebovala kompletně předělat, brazilský záložník Guimaraes dodá klid v záloze. Našel by se ale i přestup, který byl čistým kalkulem. „Chtěli jsme utratit 25 milionů za 30letého útočníka? Určitě ne. Vyplatí se zaplatit 25 milionů liber za to, že nesestoupíme? Určitě,“ řekl pro The Athletic nejmenovaný člen sportovního vedení Newcastlu o tom, když jeho klub díky zaplacení výstupní klauzule vyfoukl rivalům z Burnley klíčového forvarda Chrise Wooda. Všechny hráče prý spojuje to, že jsou bojovníci, kteří se ani v těžkých situacích nevzdávají.

S pondělní uzávěrou přestupního okna práce vyjednavačů Newcastlu nekončí. S vírou v záchranu musí hledat, kdo další by mohl klub posílit v létě. Cílem číslo jedna je, a už v zimě byl, nizozemský stoper Sven Botman. 22letý obr zatím zůstal v Lille, podle jeho slov to ale vypadá, že by se letní cestě na St. James’ Park vůbec nebránil.

„Všichni říkají, že v Newcastlu jde jen o peníze. Ale je to velmi pěkný projekt. Jen se podívejte, jak začínali v Manchesteru City a PSG,“ řekl obránce pro nizozemský kanál Ziggo Sport. „Bylo by hezké stát se toho součástí. Ale i AC Milán je krásný klub,“ dodal o dalším zájemci, který jej vidí jako parťáka pro anglického stopera Fikaya Tomoriho. „Teď se mám v Lille dobře, ale očekávám, že v létě udělám další krok ve své kariéře,“ dodal.

Pokud se Newcastle udrží v Premier League, mohl by být cílem toho dalšího kroku. Na Botmana má mít nachystaných zhruba 50 milionů liber (1,45 miliardy korun), tím by se nizozemský zadák stal nejdražší posilou klubu.