Kane na Sona a gól, duo píše historii. Překonali Lamparda s Drogbou

S trochou nadsázky je forma Tottenhamu jako pověstná krabice bonboniéry. Zatímco minulý víkend po třech ligových porážkách v řadě dokázali „kohouti“ vyloupit Etihad Stadium, když přestříleli lídra tabulky Manchester City 3:2. V následné středeční dohrávce podlehli 0:1 na hřišti zachraňujícího se Burnley.

„Byla to pro nás pořádná facka. Navíc potom, co jsme ukázali v Manchesteru. Mohli jsme udělat šňůru vítězství a dotáhnout se do boje o nejlepší čtyřku. Na druhou stranu dnes se nám podařilo opět předvést výborný výkon a zaslouženě zvítězili,“ těšilo Harryho Kanea, který gólem stvrdil výtečný vstup Tottenhamu do utkání.

Ve 27. minutě teprve osmou ligovou trefou v sezoně zvyšoval už na 3:0. Ze skvěle hrajícího mužstva vyčníval především Matt Doherty. Pravý halvbek během úvodní čtvrthodiny otevřel skóre utkání a ještě nahrál na druhou branku Dejana Kulusevského.

Během půlhodiny tedy bylo prakticky po utkání.

„Ničím nás nepřekvapili. Věděli jsme přesně, jak Tottenham hraje pod Antoniem Contem a snažili se s tím vyrovnat, ale nedařilo se nám sebrat jim míč při výstavbě hry. Navíc výborně zahráli jejich ofenzivní hráči. Zaslouženě jsme prohráli,“ přijmul drtivou porážku Marcelo Bielsa, kouč Leedsu.

Tu v závěru utkání stvrdilo nejlepší duo v historii soutěže.

Harry Kane s Heung-Min Sonem si totiž navzájem nahráli už na rekordní sedmatřicátou ligovou branku a překonali tak dosud nejsehranější pár, Franka Lamparda s Didierem Drogbou.

„Hrajeme spolu už pěkně, pěkně dlouho, takže si na hřišti výborně rozumíme a dokážeme si vyhovět. Když si seskočím do pole pro míč, tak „Sonny“ ví přesně, kam si má naběhnout, proto se nám spolu hraje tak dobře a oba si to užíváme,“ nemohl si Kane svého parťáka dostatečně vynachválit.

Jejich vzájemná spolupráce bude pro Tottenham klíčová i ve zbytku sezony, v níž se „kohouti“ budou chtít po dvouleté absenci opět vrátit do Ligy mistrů. V souboji o nejprestižnější klubovou soutěž se už bodově dotáhli na West Ham. „Kladiváře“ však zítra ještě čeká souboj s Wolverhamptonem.

Nejvíce gólových kombinací v Premier League