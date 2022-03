Trable Chelsea: za 17 dní bez peněz? Kouč Tuchel: Dokud máme dresy...

Fotbalově je to pořád super. Chelsea v anglické lize vyhrála čtyři utkání za sebou, to poslední ve čtvrtek na půdě Norwiche (3:1). Dobře rozehraný má i osmifinálový souboj Ligy mistrů s Lille (první zápas 2:0). Jenže jak dlouho to ještě bude trvat? Klub čelí drsným sankcím po zmražení majetku majitele Romana Abramoviče a dostává se do obrovských problémů. Vedení hodlá jednat s britskou vládou o zmírnění pravidel, za současné situace mohou klubu podle deníku Daily Mail už za 17 dní úplně dojít peníze...