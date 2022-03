Čech promluvil o Chelsea: Jdeme den po dni. Snad budeme moct platit

Chelsea je po uvalení sankcí na dosavadního majitele Romana Abramoviče ve stavu naprosté nejistoty. Ani vedení klubu neví, co bude dál, a jak (či jestli vůbec) budou „blues“ moci dokončit aktuální sezonu. „Jdeme po dni, není to zcela v našich rukách,“ řekl pro Sky Sports Petr Čech, toho času technický poradce klubu.

Čech promluvil pro anglickou televizi Sky Sports těšně před zápasem s Newcastlem. Na jeho slovech i lehce roztřeseném hlasu bylo poznat, že nejistota kolem Chelsea je ohromná. „Je naprosto zničující sledovat, co se děje na Ukrajině. Myslíme na oběti této situace, doufám, že lidé brzy přestanou trpět. Naše situace tady je složitá, máme mnoho otázek a ne moc odpovědí. Chceme se soustředit na to, co můžeme ovlivnit – na práci s lidmi, tréninky, vzájemnou podporu, připravovat se na zápasy,“ řekl v rozhovoru natočeném den poté, co Premier League vyloučila Romana Abramoviče z pozice ředitele Chelsea. Britská vláda ruskému podnikateli v rámci sankcí zmrazila majetek ve výši 9 miliard liber, „blues“ teď nemohou ani prodávat vstupenky na zápasy a nevědí, co s nimi bude dál.

„Musím přiznat, že jdeme den po dni, není to zcela v našich rukách. Pro všechny zúčastněné by bylo nejlepší, kdybychom mohli pokračovat a dokončit sezonu,“ zmínil Čech, jehož klub momentálně v Premier League působí na základě speciální licence udělené do konce května. „Členové představenstva o ní jednají s vládou každý den,“ potvrdil.

Náhlá krize donedávna bohatého klubu došla tak daleko, že v londýnském celku ani nevědí, zda budou moci platit zaměstnancům nabídnout nové smlouvy hráčům v čele s kapitánem Cesarem Azpilicuetou, kterým současné kontrakty v létě vyprší. „Doufáme, že lidé, co pro klub pracují, budou moci dostávat své mzdy a normálně žít své životy a pracovat. Ale je to pro mě složitá otázka na zodpovězení, protože nemám odpověď a nevím, pod jakou licencí budeme fungovat. Je to situace, která se odvíjí den ode dne,“ řekl zklamaný Čech, který doufá, že klub udrží i trenéra Tuchela. „Thomas má smlouvu do roku 2024 a bylo nám řečeno, že ji dodrží. Je skvělý, doufám, že tu zůstane. Ale zítra se situace může změnit a moje odpověď už může být irelevantní,“ prohlásil.

Zmražení Abramovičova majetku také znamená, že alespoň do vyjednání výjimky nemůže klub převzít nový majitel. Zájemci ale jsou, ať už švýcarský magnát Hansjörg Wyss nebo britský developer Nick Candy. „Doufáme, že nový majitel brzy dorazí a bude chtít udržet nastolenou úroveň klubu, abychom i dál byli konkurenceschopní,“ uzavřel Čech.