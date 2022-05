ONLINE: West Ham - Arsenal 0:0. Hraje Coufal, Souček s Králem na lavičce

Program 35. kola Premier League pokračuje soubojem West Hamu s Arsenalem. Pro oba týmy jde o důležitý duel v boji o evropské poháry. „Kladiváři“ jsou sedmí, aktuálně by si zajistili místo v Konferenční lize. „Gunners“ drží čtvrtou příčku, která by je po roční pohárové absenci posunula rovnou do Ligy mistrů. V sestavě domácích je Vladimír Coufal, Tomáš Souček s Alexem Králem začínají na lavičce. Kdo zajímavý zápas zvládne? ONLINE přenos sledujte od 17.30 na iSport.cz!