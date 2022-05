Haaland k Citizens: Klíčová role otce i nenápadné právničky. Klauzule je nižší

Jako místo narození má Leeds, tam ale Erling Haaland přišel na svět měsíc poté, co jeho otec podepsal přestup do Manchesteru City. Teď se syn vydává v otcových stopách a tým, který hrál po odchodu Sergia Agüera bez velké hvězdy na hrotu, získává rovnou toho nejžádanějšího. A možná ani nevyjde na tak obrovskou sumu, jak se spekuluje.

Dohodnuto. Erling Haaland už v Bruselu úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku pro Manchester City a nyní je zpátky v Dortmundu, kde se chystá na zřejmě poslední zápas ve žluto-černém: ligové loučení s Hertou. Do Severního Porýní-Vestfálska zároveň mělo dorazit z Manchesteru oznámení o aktivaci jeho výstupní klauzule.

Informace, že si norský superstřelec definitivně vybral, potvrzuje i rodinný přítel a bývalý fotbalista Jan Aage Fjörtoft, který dřívější „zaručené“ informace často dementoval. Ve stejném duchu píše i novinář Fabrizio Romano. Ten zároveň dodává, že „výstupní klauzule je blíž 60 milionům eur,“ než k často zmiňovaným 75. Smlouvu má podepsat na pět let a jeho plat by se měl pohybovat mezi 350 a 400 tisíci librami týdně. Podle Romana má mít stejnou výplatu jako Kevin de Bruyne.

Což ale neznamená, že by Citizens koupili horké norské zboží za v přepočtu 1,5 miliardy, se všemi prémiemi, podpisovými bonusy a odměnami bude podstatně dražší. Příliš na tom nezmění úmrtí agenta Mina Raioly, spoustu jednání totiž v posledních měsících vedla jeho pravá ruka – podstatně méně nápadná právnička Rafaela Pimentaová.

Při oficiálním představení to zdaleka nebude poprvé, co Erling Haaland oblékne bleděmodrý dres. Daily Mail dokonce píše, že v klubu ještě pracují lidé, kteří ho na začátku tisíciletí jako mimimo chovali, když se s ním táta Alf-Inge přišel pochlubit ještě na starý stadion Maine Road. „Alfie“ za Citizens odehrál 38 zápasů a vstřelil 3 góly, než mu do kariéry vlétl kolíky proti kolenu Roy Keane… I po konci angažmá (a kariéry) se Haalandova rodina na sever Anglie často vracela, samozřejmě i s potomkem. A otec má mít podle ostrovních médií při synově rozhodování velké slovo, také bude inkasovat velký bonus.

V Manchesteru věří, že Norovým příchodem nachází ideální dílek do volnějšího místa v sestavě. Po odchodu Sergia Agüera jim hvězda na hrotu chyběla. I Pep Guardiola se často nechal slyšet, že „devítku“ potřebuje. I bez Haalanda ale Citizens vedou Premier League o tři body před Liverpoolem, doteď je ale bolí vyřazení v semifinále Ligy mistrů od Realu.

Právě Real Madrid měl být dalším vážným zájemcem o Haalandův přestup. Magazín Marca důkladně rozebírá důvody, proč se „bílý balet“ rozhodl do jeho angažmá nejít. Hlavními má být skvělá forma Karima Benzemy, už tak velká konkurence v útoku (včetně možného příchodu Kyliana Mbappého) a finanční náročnost. Podle Romanových informací ale Real minimálně na začátku roku denně tlačil, snažit se měla i Barcelona, kterou ale limituje finanční situace. Nevýhodou Bayernu zase mělo být, že sám hráč viděl novou výzvu mimo Německo.

Bayern i Barcelona zároveň mají nový přestupový cíl do útoku – Sadia Maného z Liverpoolu.