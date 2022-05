Titulové drama v Anglii: omyl v Liverpoolu, menší zlo i „idioti“ na hřišti

S fanoušky Manchesteru United se to má následovně: na prvních třech místech nenáviděných rivalů jsou Liverpool, Leeds United a Manchester City. V tomhle pořadí. Když tedy o titul bojují „reds“ a „citizens“, přiklání se na stranu bleděmodrých. Volí menší zlo. Angličtí novináři tuhle skutečnost připomněli Pepu Guardiolovi na tiskové konferenci před posledním kolem. „Vážně? Myslel jsem, že všichni fandí Kloppovi a jeho družině,“ žasl jedenapadesátiletý kouč.

„V tom případě zvu příznivce United na oslavy. Jen ať si vezmou modrá trička,“ usmál se Guardiola, jenž byl v dobrém rozmaru. O pár hodin později už mu do smíchu příliš nebylo a v 69. minutě souboje s Aston Villou skládal obličej do dlaní. Tohle je noční můra, honilo se mu hlavou. Citizens doma prohrávali o dva góly, Liverpool se mezitím hnal za vítězstvím proti Wolves. Fanoušci tajili dech.

Jenže pak přišlo zmrtvýchvstání. City v rozmezí pěti minuty třemi góly otočilo vývoj utkání a běh dějin. Etihad Stadium se otřásal v základech. Mezitím ale vstřelil Mohamed Salah branku na 2:1 pro Liverpool proti Wolves. Anfield explodoval, na moment žil v domnění, že jde o zásah, který je posouvá před Manchester. Radost egyptského křídelníka se záhy proměnila v hořkou pilulku, když mu fanoušek na tribuně prsty naznačil, že Guardiolova parta vede.

Do konce obou zápasů chybělo posledních pár minut, City vedlo 3:2 a Liverpool přidal na 3:1. Za této konstelace závod o titul vyhrával Manchester. „Reds“ potřebovali zázračnou vyrovnávací trefu od Aston Villy, kterou vede Steven Gerrard. Nestalo se a trofej pro šampiona Premier League se zbarvila do modra.

Po závěrečném hvizdu se vrhli fanoušci Manchesteru na hřiště slavit společně se svými hrdiny. V nedávné době oblíbený trend. Který ale přináší i obrácenou stránku, tu škaredou. Někteří příznivci se totiž uchýlí k nehezkým činům – napadení fotbalistů. Na Etihad to takhle schytal gólman Aston Villy Robin Olsen, jehož třikrát udeřili do hlavy.

Když se po zápase reportér ptal Gerrarda, jestli jsou všichni jeho hráči v pořádku, kouč Villy se rozčílil: „Ne, to teda nejsou. Jednoho z mých svěřenců napadli. Myslím, že byste se na tohle měli tázat City. Musím jít zkontrolovat, zda je v pořádku.“

Manchester promptně během mistrovských oslav vydal prohlášení, že celý incident vyšetřuje a agresorům slíbil doživotní zákaz na stadion. Aston Villa následně uvedla, že Olsen dostal ránu do zátylku, ale je v pořádku. „Chtěl bych se moc omluvit za tyhle jedince. Doufám, že je identifikujeme a potrestáme,“ podotkl Guardiola.

„V posledních týdnech se nám tady rozmohl takový nešvar, kdy tihle idioti vnikají na hřiště. A upřímně? Je to velký problém,“ poznamenal Gary Neville, legenda Manchesteru United a toho času expert televizní stanice Sky Sports. „Co se vám do pekla honí hlavou, že napadnete hráče?“ rozlítil se.

„Jsou v deliriu, vyhráli ligu, chápu. Ale napadat soupeře na hřišti? Odkud se to vzalo? Je to naprosto nepřístojné, ostudné,“ zmínil Neville a přidal se k němu i Roy Keane. „Je to hanebné, ubohé. Vždyť může dojít ke zranění,“ kroutil hlavou.

Nešlo o ojedinělý případ, kdy k něčemu podobnému došlo. Když se v předposledním kole Everton domácí výhrou 3:2 nad Crystal Palace zachránil, fanoušci vběhli na trávník.

Trenér hostí Patrick Vieira mířil do útrob stadionu, když k němu přiběhli příznivci „toffees“ a z blízka na něj sprostě pořvávali a uráželi. Bývalý legendární záložník Arsenalu po chvilce vypěnil a jednoho z nich nakopl. Anglická fotbalová asociace francouzského stratéga začala vyšetřovat a hrozí mu trest.

K brutálnějšímu napadení došlo po souboji Nottinghamu se Sheffieldem United v semifinále play off Championship o postup do Premier League. Odvetný duel dospěl do penaltového rozstřelu, který zvládli lépe fotbalisté Forrest. A fanoušci pochopitelně vtrhli na hřiště. Jeden z nich v plném běhu hlavou udeřil hostujícího hráče Billyho Sharpa, jenž útok absolutně nečekal. Incident odnesl krvavým šrámem, který mu museli zašít.

Agresora záhy dopadli a poslali na čtyřiadvacet týdnů do vězení. „Lidé se vrátili po covidu a zapomněli, jak se mají chovat. Idioti... Je to ostuda. Mělo by se s tím něco dělat, nebo brzo dojde k něčemu horšímu. Když jste natolik hloupí, abyste udeřili hráče, co bude následovat? Bodnutí nožem?“ přemítal Keane.