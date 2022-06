Lukaku pro konec v Chelsea i zchudne. Podepište ho, radí Bayernu legenda

Romelu Lukaku se vrátil do Chelsea v létě roku 2021. • Reuters

Napětí fanoušků Chelsea po konci úspěšné éry ruského oligarchy Romana Abramoviče značně opadlo. „Blues“ mají nového majitele, který zase plánuje utrácet miliony za světové hvězdy. Jenže americký investor Todd Boehly nejprve řeší trucování Romelua Lukaka, za něhož londýnský celek před rokem zaplatil neuvěřitelných 97,5 milionů liber, tedy téměř 2,9 miliardy korun. Investice se hrubě nevyplatila, místo střílení gólů se belgický útočník probojoval na titulní strany snad jen díky sporům s koučem Thomasem Tuchelem. Co tedy bude dál?

Stále jde o největší přestup v dějinách klubu. Očekávání byla obrovská, ale nenaplnila se. Urostlý kanonýr nastřílel ve čtyřiačtyřiceti zápasech pouze patnáct branek. Na hrotu útoku často místo něj nastupoval ofenzivní záložník Kai Havertz, jenž zaznamenal rovněž patnáct zásahů. „Nejsem se situací v Chelsea spokojený. Trenér se rozhodl hrát jiným stylem,“ řekl už v prosinci Belgičan v rozhovoru pro Sky Italia.

Lukaku v londýnském klubu nastupoval už v letech 2011 až 2014, loni v létě se vrátil z Interu Milán. A právě tam chce zamířit i tentokrát. Podle italského deníku La Gazzetta dello Sport se zástupci italského celku už mluvil, našli shodu. Pro odchod z Chelsea je ochoten i zchudnout. Prý souhlasil s platem 6,4 milionu liber, což je o dost méně než 10,2 milionu liber bez bonusů, které si vydělal za rok na Stamford Bridge.

Do hry teď musejí vstoupit promluvy Interu s vedením Chelsea, tedy i s novým majitelem Boehlym. A dá se očekávat tvrdé vyjednávání, Inter totiž bezpochyby nemůže zaplatit za trvalý přestup Lukaka, hovoří se proto o hostování. „Nikam nespěcháme, tohle léto musíme být kreativní,“ řekl Giuseppe Marotta, výkonný ředitel Interu.

Zcela klidný ovšem být nemůže. Kolem Lukaka podle spekulací začal kroužit i Bayern Mnichov. Zatímco v Interu by mohl Belgičan vytvořit útočné duo s Paulem Dybalou z Juventusu, v týmu kouče Juliana Nagelsmanna zase se Sadiem Maném z Liverpoolu, o něhož se německý gigant zajímá.

„Pokud je dohoda ekonomicky proveditelná, podepsal bych Romelua Lukakua,“ prohlásila legenda Bayernu Lothar Matthäus pro deník Bild. Z Bayernu je naopak na odchodu Robert Lewandovski a Serge Gnabry. „Lukaku a Mané by měli kvalitu a charisma. S tímto útokem by se Bayern nemusel skrývat před žádným týmem,“ doplnil někdejší německý reprezentant.

Kde se belgický fotbalista nakonec objeví, je otázka. Jedno je však víc než pravděpodobné, v Chelsea jeho druhá epizoda brzy skončí. A tak Blues musejí znovu investovat do ofenzivy. Přestože v nedávné době přivedli hvězdné hráče jako Tima Wernera, Kaie Havertze nebo Hakima Ziyecha, naposledy dvacet gólů v sezoně nastřílel Eden Hazard, jenž klub opustil před třemi lety.

Jedním z přestupních cílů do ofenzivy Blues je momentálně Ousmane Dembélé z Barcelony, pozornost vedení londýnského celku padá i na Lautara Martíneze z Interu Milán. „Dosud jsem od klubu nedostal žádné zprávy, chci v Interu pokračovat i v příští sezoně,“ vzkázal Argentinec po středeční výhře národního týmu 3:0 nad Itálií.

Velký průvan se očekává také v defenzivě Blues. Německý dirigent Tuchel už s jistotou nemůže počítat se svým krajanem Antoniem Rüdigerem. Po vypršení smlouvy zmizel zadarmo. Opora londýnského celku nejen v uplynulé sezoně se podle očekávání upsala Realu Madrid, kde si vydělá zhruba čtyři sta tisíc eur za týden, tedy kolem deseti milionů korun.

Taková suma dělá z devětadvacetiletého rodáka z Berlína jednoho z nejdražších fotbalistů světa, s letošním vítězem Ligy mistrů se domluvil na čtyřletém kontraktu. „Hrozně se těším na všechny výzvy, které mám před sebou. Nemůžu se dočkat, až za tenhle velkoklub nastoupím k prvnímu zápasu,“ napsal Rüdiger na Twitteru.

Jeho přestupem však expanze obránců z Chelsea do Španělska zdaleka nekončí. Na odchodu je dánský reprezentant Andreas Christensen, jehož si vyhlédla Barcelona. Na stejnou adresu pravděpodobně zamíří i César Azpilicueta. Dvaatřicetiletý krajní bek přestoupil do Anglie v roce 2012 a za deset let v londýnském klubu se stal nejen jeho ikonou a oblíbencem fanoušků, ale především lídrem a kapitánem mužstva. Stěhování na Pyrenejský poloostrov pak zřejmě čeká také Marcose Alonsa.

V zadních řadách Tuchelova týmu je tak nutná přestavba, proto se naplnil i seznam potenciálních posil. Mezeru po Rüdigerovi má na stoperovi zacelit třiadvacetiletý Jules Koundé ze Sevilly, o něhož se Chelsea zajímala už loni. Zatímco tehdy jednání ztroskotala, tentokrát kolem přesunu Francouze na Stamford Bridge panuje optimismus. Přesto se o zvrat pokusí Manchester United, hotovo má být na přání španělského celku nejpozději do konce června.

Šéf lavičky Chelsea pošilhává i po obráncích jako Presnel Kimpembe z Paris Saint-Germain, Jose Gimenez z Atlética Madrid nebo Josko Gvardiol z Lipska. Z hostování ve francouzském Olympique Lyon se nejspíš vrátí italský reprezentant Emerson.