Conteho revoluce u Spurs: udržel hvězdu, přestavba týmu a teď trofej?

Richarlison by měl vytvořit konkurenci pro Kanea • Reuters

Má hezký stadion, v útoku hvězdné duo a na lavičce prvotřídního kouče. Přesto, vzpomenete si, kdy Tottenham naposledy získal trofej? Otázka pomalu pro pamětníky. Psal se rok 2008, připomenou moc rádi fanoušci Arsenalu. „Kohouti“ tehdy získali ligový pohár. Od té doby nic. Vedení klubu dělalo, co umělo, leč marně. Zatím. Neblahý běh dějin se pokouší zvrátit Antonio Conte. Italskému trenérovi koluje v žilách krev vítězů, kterou pomocí transfůze pumpuje do svých svěřenců. Ukončí jeho revoluce letité čekání na titul? A jak to vypadá s kádrem na příští sezonu?