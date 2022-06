Chelsea v nové éře na lovu: zájem o tři hráče City, hvězdu Leedsu i Slováka

Raheem Sterling se dostal do šance • Reuters

Raphinha by se měl stát novou posilou Chelsea • Reuters

Raphinha by se měl stát novou posilou Chelsea • Reuters

Sice už bez Petra Čecha, za to s velkými plány. Chelsea se chystá na sezonu pod vedením nového majitele, amerického investora Todda Boehlyho. A tento týden může hodně naznačit, jaká právě začínající éra bude. Londýnský celek se snaží být na přestupovém trhu velmi aktivní, trenér Thomas Tuchel touží po posilách. Klapnou příchody velkých jmen z konkurenčních klubů?

Jeden výrazný transfer už by měl být blízko, oficiální nabídka leží na stole. Britská média píší, že hráčem Chelsea se v příštích dnech stane brazilský křídelník Raphinha z Leedsu. V uplynulé sezoně nasázel jedenáct ligových gólů, „Blues“ za něj teď jsou ochotní zaplatit přibližně 60 milionů liber (cca 1,7 miliardy korun). Pokud se kluby definitivně dohodnou, fotbalista by se měl na Stamford Bridge upsat až do roku 2027.

Zdaleka ovšem není jediným přestupovým cílem třetího nejlepšího klubu minulého ročníku Premier League.

Kouč Tuchel si vyhlédl hned trojici hráčů z Manchesteru City – Raheema Sterlinga, Nathana Akého a Oleksandra Zinčenka. Příchod všech najednou je kvůli vysokým nákladům zřejmě nereálný, ovšem především o Sterlinga Chelsea opravdu stojí.

Anglickému útočníkovi za rok končí současná smlouva, i proto by City mohli mít zájem svého střelce ještě zpeněžit. Britský deník Daily Mail píše, že Sterling už své potenciální využití na Stamford Bridge v rozhovoru řešil přímo s Tuchelem a z rozpravy si odnesl dobrý dojem. Chelsea chce jeho příchod dotáhnout co nejdřív, nové vedení nechce připustit vleklou ságu.

„Blues“ potřebují posílit i ve středu obrany, protože během léta z klubu zmizeli Antonio Rüdiger a Andreas Christensen. Jména na seznamu? Matthijs de Ligt, Jules Koundé a Milan Škriniar. Co hráč, to pojem s výraznou kariérou. Jenže…

Úvodní nabídku na De Ligta Juventus odmítl, ačkoliv Chelsea nabízela, že opačným směrem pošle hostovat Tima Wernera nebo Christiana Pulisice. Jednání každopádně pokračují a v Londýně věří, že protistranu nakonec přesvědčí. Ve frontě na sevillského stopera Koundého zase stojí spousta jiných zvučných zájemců a o Slováka Škriniara z Interu se Chelsea přetahuje s PSG.

Které velké přestupové ambice se nakonec podaří naplnit?