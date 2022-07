Trable Chelsea: debakl od Barcelony, krize v defenzivě i drazí odpadlíci

Netají se tím, že největší ztrátu utrpěli v obraně, proto se Chelsea na přestupovém trhu ohlíží především po hvězdách do defenzivy. Jenže už jí pomalu docházejí možnosti. Když už se chystá po někom skočit, na poslední chvíli mine. Úhlavní nepřítel? Barcelona. Ta na úkor Blues už získala čtveřici hráčů, naposledy Julese Koundého. Katalánci navíc stále naléhají na podpis kapitána Césara Azpilicuety. Co na to trenér Thomas Tuchel? „Trochu mě to štve.“ Kromě krize v zadních řadách ho znepokojuje i nepovedená příprava a šest hráčů s vysokým příjmem, kteří jsou nespokojeni s herním vytížením.