Martial. Ten Hagova čepel na hrotu. Lenoch, nebo nepochopený génius?

Výjimečný, ledový a někdy nesnesitelně líný. Ve své době nejdražší teenager. Vítěz ceny Golden Boy pro nejlepšího mladého hráče do 21 let v Evropě. Následník Thierryho Henryho a předchůdce Kyliana Mbappého. A čepel na hrotu Manchesteru United. Po nejistotě kolem CR7 možná jediná. Anthony Martial. Podivín? Nepochopený génius? Ten Hagovo eso v rukávu?

Zkrotil míč a namířil si to do vápna. Po cestě poslal Martina Škrtela do křesla terapeuta a placírkou ve stylu Henryho skóroval. „Vítej v Premier League!“ řval komentátor.

Debut Anthonyho Martiala proti Liverpoolu se na Britských ostrovech zapsal do historie jako jeden z nejlepších.

„Ten kluk,“ líčil Alex Ferguson, „může dokázat cokoli. Ale co se mi na něm líbí nejvíc? Nepanikaří. To je vlastnost, která se nedá naučit,“ podotkl legendární kouč.

Pokud má den, po hřišti létá jako motýl a bodá jako včela. Když se ale Martial špatně vyspí, tak… No, pojem lenost dostává nový rozměr.

Fanoušci na Old Trafford mu říkají pětiminutový Tony. Tři sta vteřin od úvodního hvizdu jim stačí, aby poznali, v jaké náladě se muž s devítkou nachází. Povedená akce zakončená úsměvem? Obranu soupeře čeká peklo. Ztracený míč a neutrální výraz? Trenére, střídat, tady nic hezkého k vidění nebude.

Vlastně je to záhada. Talentu má na rozdávání. Jenže ho servíruje v dietním menu. Jeho balíček dovedností láká na fotbalovou žranici. Jako by Leonardo da Vinci u nejslavnějšího obrazu na světě nakreslil pouze oči a řekl: „Podívejte, jaký jsem frajer. To ale stačí, ne?“

Nedává to smysl. Kde je problém? Co ho brzdí? Jak to, že hříšník Martial stále nenavázal na Henryho odkaz a Mbappé, se kterým ho srovnávali, mezitím přeplaval oceán úspěchu?

Anthony Martial během zápasu s Liverpoolem • Foto Reuters

Když na Martiala vzpomínají jeho první trenéři, shodují se. Dřina, dřina a zase dřina. „Vynikal. Ale nebylo to tak, že by spoléhal jen na talent. Tvrdě makal a neustále se posouval,“ vykládal Mahamadou Niakate.

„Měli jsme zlozvyk, kdy jsme ostatním říkali: Dělej to jako Anthony,“ popisoval Aziz Benaaddane. „Pracoval vážně až na dřeň.“