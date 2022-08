Ten Hagův trest pro United: místo volna 13 kilometrů v horku. Co posily?

Šílený začátek, který předčil i ta nejhorší možná očekávaní. Slavný Manchester United vstoupil do nové éry pod trenérem Erikem ten Hagem příšerně, po dvou kolech Premier League je úplně poslední. 0 bodů, skóre 1:6. A po sobotní potupné porážce na hřišti Brentfordu (0:4) se v klubu děly věci. Naštvaný Ten Hag zrušil den volna a na neděli naplánoval extra trénink. Hráči běhali 13,8 kilometrů, přesně o tolik víc totiž v zápase zvládl jejich soupeř...

K nizozemskému trenérovi, který má za sebou úspěšné angažmá v Ajaxu Amsterdam, se upínala velká očekávání fanoušků United. Jasně, dalo se čekat, že progres nepřijde hned a pořád jsme teprve v úvodu sezony, ale podobně zpackaný start si asi nikdo nedokázal ani představit.

Výbuch na půdě Brentfordu, kde United dostali čtyři góly během 26 minut první půle, si žádal mimořádně řešení. Ten Hag si nejprve v pozápasovém rozhovoru nebral servítky a byl hodně kritický. „Odpad, velmi slabé… Potřebujeme vyšší standardy než tohle, to je jasné,“ soukal ze sebe.

A místo nedělního volna naplánoval hráčům úplně jiný program. Mimořádnou jednotku na klubové tréninkové základně Carrington. V teplotách přes 30 stupňů Ronaldo a spol. absolvovali 13,8 kilometrů, přesně o tolik je Brentford dokázal „přeběhat“. Podle britského serveru Daily Mail neměl Ten Hagův realizační tým z tréninkového přístupu hráčů v minulém týdnu dobrý pocit a sobotní výprask mu dal za pravdu.

Stále se řeší také situace kolem Cristiana Ronalda. Podle britských médií je jeho práce na trénincích v pořádku, na Old Trafford ovšem panují obavy, jestli jeho nálada nemá na kabinu negativní vliv. Po závěrečném hvizdu posledního utkání si to jako jediný namířil rovnou do šatny a nešel na tradiční děkovačku s fanoušky. Je otázkou, jestli United nakonec přece jen nedají zelenou jeho odchodu.

Co fanoušky aktuálně taky straší, je následující program. Příští pondělí na Old Trafford totiž přijede Liverpool. A vzájemná bilance z minulé sezony hovoří za vše – dvě výhry „Reds“, celkové skóre 9:0. Příznivci na duel chystají i protesty proti klubovým majitelům, protože současná situace už je na ně příliš.

Ten Hag se mizerný vstup do sezony alespoň pokusil využít k tomu, aby přiměl své šéfy přivést posily. „Potřebujeme nové, kvalitní hráče,“ hlásil v sobotu. Brzy by se snad měl dotáhnout příchod Adriena Rabiota z Juventusu, v pondělí mají pokračovat jednání s hráčovou matkou a agentkou Veronique. A United se stále nevzdali ani Frenkieho de Jonga z Barcelony.

Řeší se i hrotový útočník, britská média nejnověji píší o možném zájmu o Maura Icardiho z PSG. Variantou může být i Alvaro Morata z Atlética, delší dobu klub sleduje Codyho Gakpa (PSV Eindhoven) nebo Sašu Kalajdžiče (Stuttgart).

Jisté je, že příští dny na Old Trafford každopádně budou hodně rušné…