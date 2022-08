České pobočky v krizi. Trápí se Bayer i West Ham, hrozí Moyesovi odvolání?

Český vývozní artikl se v srpnu dostal do recese. Ale nikoliv ten hospodářský. Trápí se dvě zahraniční fotbalové filiálky: West Ham United a Bayer Leverkusen. Dvě adresy s prestižním tuzemským zbožím jsou v krizi. Obě přitom pomýšlely na boj o nejvyšší příčky. Výsledek? Po úvodních třech kole 0 bodů. „Kladiváři“ dokonce bez vstřelené branky. „Obrovské překvapení, to nikdo nečekal,“ hlásí přímo z Anglie někdejší obránce Daniel Pudil.

Jedni chtěli válčit o přední příčky na Ostrovech, druzí zase prohánět dominantní Bayern Mnichov. Paradoxně to ale nyní vypadá, že se West Ham i Leverkusen budou muset nejdříve odrazit od dna. Právě tam dva ambiciózní celky s českými reprezentanty momentální přebývají.

Anglický klub, jehož barvy oblékají Tomáš Souček a Vladimír Coufal, v létě utratil za posily 3 miliardy korun, což ho řadí na páté místo před Manchester City a těsně za Arsenal. Na výsledcích to ale nezanechalo žádnou stopu.

Novice v dresu „kladivářů“ za to pořádně zpražil naštvaný trenér David Moyes. „Jestli si rychle nezvyknou na Premier League, tak budou hrát hráči, které jsme tu už měli. Zatím ukázali pouze náznaky toho, že by nám mohli opravdu pomoci,“ nebral si servítky Moyes.

Kritika z řad fanoušků přichází i na české krajánky. Přitom podle datových ukazatelů rozhodně nepropadají. Souček je s hodnotou xG 1,92 na 5. místě v celé lize. Mezi hráči, kteří nevstřelili branku, je dokonce první. Právě v neděli proti Brightonu mohl dvěma nebezpečnými hlavičkami korigovat skóre, ale ani jedna neskončila gólem. Coufal zase vyprodukuje 11,74 progresivních přihrávek za 90 minut hry, což jej řadí do TOP 10 v Premier League.

Krize West Hamu je na Ostrovech obrovské překvapení. Kádr loni chvílemi atakoval příčky zajišťující Ligu mistrů, ale nakonec nezvládl ligový finiš. Očekávalo se, že přes léto doplněný tým bude znovu atakovat top šestku. Jenže výsledky jsou žalostné. Z úvodních tří zápasů je londýnský celek bez bodu. Poprvé od ročníku 1994/95. „Začátek vůbec nechytili a bude hůř. Los mají sakra těžký - čeká je Aston Villa, Tottenham a Chelsea. To nejsou zápasy na chycení,“ říká bývalý reprezentační obránce Daniel Pudil , jenž sleduje dění v Premier League přímo v Anglii.

Co podle něho sráží WHU? „Především chabá hra defenzivy. Oba góly proti Brightonu byly po individuálních chybách,“ naráží na zkraty Kurta Zoumy a čerstvé posily Tima Kehrera. Obrana skutečně nepatří mezi premianty. V očekávaných inkasovaných gólech jsou na tom hůř už jen dva nováčci (Bournemouth, Nottingham) a United. „Jsem zvědavý, co se tam bude dít. Pokud se rychle nechytí, dovedl bych si představit, že v září už tam třeba David Moyes ani nebude,“ přemítá Pudil nad možným odvoláním trenéra.

„Kladiváři zvládli v nové sezoně pouze úvodní zápas play off předkola Konferenční ligy s Viborgem, když dánského soupeře porazili 3:1. Jinak se ovšem trápili i v samotné přípravě na sezonu. „Ruku na srdce - Viborg není kvalita Premier League. Odráží se to i na výsledcích v lize,“ zdůrazňuje Pudil.

Hložek vyčnívá v jedné statistice

Rady si zatím nevědí i Leverkusenu. I zde vedení chystalo na novou sezonu ambiciózní projekt, ale stejně jako v minulém ročníku bundesligy sráží Bayer chybující defenziva. Ovšem s tím rozdílem, že se oproti předchozí sezoně zasekla kadence Patrika Schicka a na marodce je mozek týmu Florian Wirtz. Na bundesligový level si stále zvyká i Adam Hložek. I tak bylo sečteno, že soupeři na něj za zápas spáchají 2,69 faulů, což jej řadí do elitní desítky v celé lize.

To je však pro Bayer málo. V kolonce vstřelených gólů je zatím jen jeden. O víkendu dostali „lékarníci“ nařezáno od Hoffenheimu. Jako vrchol zmaru byla akce, kdy Schickovu gólovou střelu vytěsnil z branky spoluhráč Sardar Azmoun.

V sobotu se Bayer chystá do Mohuče. Pro trenéra Gerarda Seoaneho jde o klíčový duel. „Musíme přinést do zápasu ty správné atributy. Věřím, že hráči v sobě probudí bojovnou morálku a o body se porvou. Už to zkrátka musíme ukázat na hřišti a ne o tom jen mluvit,“ vyhlásil švýcarský kouč stav pohotovosti.

Pomůže mu české duo?

Srovnání na startu sezony

West Ham United Bayer Leverkusen 3 zápasy 3 0 body 0 0 vstřelené góly 1 5,09 Očekávané góly 4,8 5 inkasované góly 6 5,15 očekávané inkasované góly 4,6

Ligové statistiky na v přepočtu na 90 odehraných minut (kromě odehraných minut).

Schick 21/22 Schick 22/23 2172 Odehraných minut: 297 0,99 Gólů: 0 0,68 xG: 0,48 0,12 Asistencí: 0 0,09 xA: 0 3,44 Střel na bránu: 2,73 2,74 Úspěšných driblinků: 3,03 7,96 Vyhraných útočných soubojů: 8,48 4,81 Doteků v soupeřově vápně: 3,33

Hložek 21/22 (FORTUNA:LIGA) Hložek 22/23 (bundesliga) 2947 Odehraných minut: 167 0,27 Gólů: 0 0,31 xG: 0,16 0,34 Asistencí: 0 0,15 xA: 0,24 2,38 Střel na bránu: 1,62 5,04 Úspěšných driblinků: 2,16 14,75 Vyhraných útočných soubojů: 10,24 4,03 Doteků v soupeřově vápně: 3,23

Souček 21/22 Souček 22/23 3330 Odehraných minut: 295 0,14 Gólů: 0 0,16 xG: 0,58 0 Asistencí: 0 0,03 xA: 0 33,84 Úspěšných přihrávek: 25,93 82,1 % Úspěšnost přihrávek: 78,8 % 8,49 Vyhraných vzdušných soubojů: 4,88 5,43 Zachycených přihrávek: 3,66

Coufal 21/22 Coufal 22/23 3330 Odehraných minut: 276 0,15 Asistencí: 0 0,10 xA: 0,03 42,05 Úspěšných přihrávek: 30 73 % Úspěšnost přihrávek 77,2 % 4,17 Úspěšných centrů: 4,55 31,5 % Úspěšnost centrů: 21,4 % 6,83 Vyhraných obraných soubojů: 7,83 4,84 Zachycených přihrávek: 3,91

9 – Tolik střel vyslal Patrik Schick. V bundeslize mu v tomto ohledu patří 6. místo. Pouze 44,44 % z nich ovšem trefilo zařízení. V této statistice je Schick v lize až na 23. místě.

2,69 – Tolik faulů je na Adama Hložka v přepočtu na 90 minut hry. V bundeslize je v tomto ohledu 10. nejfaulovanějším hráčem.

1,92 – Taková je celková hodnota xG Tomáše Součka v této sezoně. V celé Premier League je na 5. místě. Mezi hráči, kteří nevstřelili gól, vede.

11,74 – Tolik progresivních přihrávek (přiblíží tým alespoň o 30 metrů k brance soupeře) vyprodukuje Vladimír Coufal za 90 minut hry. V lize je 9. S úspěšností 88,89 % dokonce 5.