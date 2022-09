Nový nejmladší hráč v historii Premier League! Lineker vtipkoval o smrti

Na neděli 18. září 2022 asi jen tak nezapomene. Ofenzivně laděný záložník Ethan Nwaneri z proslulé akademie londýnského Arsenalu naskočil do hry na poslední vteřiny zápasu 8. kola Premier League proti Brentfordu.

K šesté výhře Kanonýrů v nové sezoně sice zásadně nepřispěl, přesto se zapsal tučným písmem do kronik Premier League jako nejmladší hráč, který kdy do nejvyšší anglické soutěže zasáhl. Překonal tak dosavadní primát liverpoolského záložníka Harveyho Elliotta, kterému bylo v roce 2019 v dresu Fulhamu 16 let a 30 dní.

Nad novým rekordem Ethana Nwaneriho se pozastavil i legendární Gary Lineker.„Když jste o 46 let starší než hráč Premier League, blížíte se k závěrečnému hvizdu. Doufáte v prodloužení a penalty,“ povzdechl si úsměvně na Twitteru.

Kdo je Ethan Nwaneri?

Narodil se 21. března 2007. Dosud nastupoval za mládežnické výběry Arsenalu a anglickou reprezentaci do 16 let. Už ve 14 letech jako chlapec školou povinný zaznamenal svůj první gól za tým Arsenalu do 18 let, když překonal obranu Readingu.

NEJMLADŠÍ HRÁČI V HISTORII PREMIER LEAGUE: