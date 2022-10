Pohřešuje se: forma i Salah. Ztrácí se Kloppovo kouzlo jako v Dortmundu?

Chodí po městě a na sloupy, zdi i výlohy obchodů vylepují letáky: Hledá se – forma, výhry a Mo Salah. Fanoušci Liverpoolu, namlsaní z posledních let, z desátého místa a odstupem 14 bodů hledí na první Arsenal, kterému v nedělním šlágru „reds“ podlehli 2:3.

Ano, jde teprve o druhou ligovou porážku. Jenže v osmém kole. Když k tomu přičtete čtyři dělby bodů, vychází z toho nejhorší start Liverpoolu pod vedením Kloppa v Premier League…

Liverpool pod Kloppem po 8. kolech:

2022/23: 2 výhry / 4 remízy / 2 prohry – 10 bodů

2021/22: 5 výher / 3 remízy / 0 proher – 18 bodů

2020/21: 5 výher / 2 remízy / 1 prohra – 17 bodů

2019/20: 8 výher / 0 remíz / 0 proher – 24 bodů

2018/19: 6 výher / 2 remízy / 0 proher – 20 bodů

2017/18: 3 výhry / 4 remízy / 1 prohra – 13 bodů

2016/17: 5 výher / 2 remízy / 1 prohra – 17 bodů

Fotbalové kapele z města Beatles se rozladily instrumenty a Salah v útoku zapomněl psát gólové verše. „Co se děje s egyptským faraonem? Nějaká kletba? Jak ji zrušíme?“ volají příznivci.

V minulé sezoně měl ve stejné fázi na kontě sedm gólových zářezů, ročník předtím dokonce o jeden víc. Teď je Salah na kótě dvou zásahů. „Brzy se rozjede,“ věří Klopp.

Větší starost mu dělá chaos v obraně. Toho dokonale využil Arsenal. Už v 57. vteřině otevřel skóre Gabriel Martinelli po exkluzivní přihrávce Martina Odegaarda, jenž vysvlékl obranu „reds“ do naha a do hlavní role obsadil nešťastníka Trenta Alexander-Arnolda.

Anglický bek to schytává za (ne)plnění defenzivních povinností a po zápase na Emirates Stadium se mohl opět „těšit“ na pravidelnou dávku kritiky. „Směrem dopředu nemá konkurenci,“ shodují se fanoušci na sociálních sítích a dodávají: „Jenže v obraně je na úrovni třetí ligy.“

Zastání našel u Kloppa. „Mluvíme o jednom z nejlepších krajních beků na světě,“ líčil, „a v jeho defenzivní práci nevidím žádný problém.“

Faktem zůstává, že obrana pod vedením Virgila van Dijka ani zdaleka nepřipomíná nepropustnou hráz z předešlých let. Objevují se trhliny a do liverpoolské kocábky zatékají inkasované góly.

„Bránění začíná už v útočné fázi,“ poukázal Jamie Carragher, legenda Liverpoolu, na to, že klub v létě přišel o Sadia Maného.

Senegalec kromě střílení branek exceloval v represinku, tedy Kloppově doméně. Nyní nefunguje a soupeři to vycítili. Vzadu si v rozehrávce víc dovolí, a pokud se povede, vyřadí hned několik hráčů „reds“ najednou.

Po divoké domácí remíze s Brightonem 3:3 si Klopp posteskl. „Trossard měl mezi liniemi spoustu prostoru…“ Belgický křídelník nastřílel hattrick. „Měl jsem dost volnosti,“ přitakal.

SESTŘIH: Liverpool - Brighton 3:3. Trossard hattrickem zařídil hostům bod Video se připravuje ...

Ve stejné tónině mluvili i hráči Arsenalu, kteří gólový hřebík zatloukli třikrát. V posledních dvou ligových duelech brazilský gólman Alisson lovil ze své sítě míč hned šestkrát.

V minulé sezoně obdržel Liverpool v anglické lize 26 branek v 38 utkáních, což činí průměr 0,68 gólu na zápas. Teď je na 12 inkasovaných v 8. kole s průměrem 1,5 gólu na zápas.

A to v dalším kole na Anfield dorazí norský přízrak z Manchesteru City. Hladový Erling Haaland bourá rekordy, vyvrací mýty a jeho soupeři se obrací na vědecká oddělení: „Jak ho máme zastavit?“

Šlágr Liverpoolu se City je na programu v neděli (17:30). A to poslední, co Kloppova družina potřebuje, je další prohra. To už by se totiž pomalu mohlo šuškat o tom, že tento ročník připomíná sezonu 2014/15, po které německý kouč skončil po sedmi letech na lavičce Borussie Dortmund.

V Liverpoolu už to táhne osmým rokem. Že by jeho kouzlo vyprchalo i u řeky Mersey?