Coufal na odchodu? Agent popírá, že by ho někdo z West Hamu vyháněl...

Hororový začátek sezony, slabší forma a ztráta místa v základní sestavě. Ne, Vladimír Coufal opravdu nezažívá vydařené období. Podle informací Sky Sports se ve West Hamu dokonce ocitl na seznamu nežádoucích. Zájem jeví údajně dva nejmenované kluby z Anglie a také Bayer Leverkusen, kde by mohl doplnit Patrika Schicka a Adama Hložka. Coufalův agent Karol Kisel ale jednoznačně popírá, že by jeho svěřence někdo vyháněl z klubu.

V této sezoně naskočil do 9 ze 14 ligových zápasů, ale odehrál „jen“ 684 minut. Pobíhání po trávníku vyměnil Vladimír Coufal za teplou deku a místo na lavičce.

Pozici na pravém kraji obrany West Hamu převzal Ben Johnson. Ten představuje pro kouče Davida Moyese první volbu, vlak českého reprezentanta byl odkloněn. A směřovat by mohl do Německa…

Sám Coufal prý není podle zdrojů Sky Sports spokojen s herním vytížením a změně adresy by se nebránil. Spekuluje se o zájmu dvou nejmenovaných klubů z Anglie a Bayeru Leverkusenu.

Zůstat v Premier League, nebo si vyzkoušet Bundesligu?

V Německu by se navíc potkal s Patrikem Schickem a Adamem Hložkem. Jediným smutným v téhle případné rošádě by byl Tomáš Souček, jenž by v Londýně osiřel.

West Ham se už v létě sháněl po posile na post pravého beka. Mluvilo se o zájmu o Aarona Wan-Bissaku, kterého tehdy odmítl Manchester United pustit.

Jenže je zřejmé, že 25letý Angličan nadále nefiguruje v plánech Erika Ten Haga. Proto tenhle příběh znovu ožívá, mluví se o hostování.

A Wan-Bissaku by u „rudých ďáblů“ mohl vystřídat Jeremie Frimpong z Leverkusenu, jehož místo by v Bayeru zaujal právě Coufal.

Agent popírá, že by West Ham vyháněl Coufala

„Není pravda, že by Vláďu někdo vyháněl z West Hamu. Opak je pravdou. Vláďa měl schůzku s trenérem Moeysem, který mu řekl, že je s ním spokojený a že mu analýzy ukázaly, že měl na podzim dostávat víc příležitostí,“ řekl Karol Kisel, hráčův agent. A co přestupové spekulace? „O přestupech se spekuluje každé přestupové období, to k fotbalu patří. Víc k tomu nemám co dodat,“ konstatoval Kisel.