Coufal čelí kritice: školácká chyba, totálně z formy. West Ham řeší posily

Přitom to začalo pro „kladiváře" velmi dobře. Domácí se pomalu rozehrávali do tempa a v první půli se až zbytečně mazlili s balonem. Výsledek? Do šaten se šlo za stavu 1:0 pro West Ham, když se z penalty prosadil Said Benrahma. Jinak se Aaron Ramsdale v domácí svatyni docela nudil. Svěřenci Davida Moyese tak o půli vedli, ani nevěděli jak.

Po pauze jako by jedenáctka Arsenalu chtěla ukázat, že doma se s nikým mazat nebude. „Kanonýři" rozjížděli efektivnější kombinace a od první vteřiny nenechali nikoho pochybovat, že si jdou pro výhru.

A hosté? Mnohdy to vypadalo jako zaparkovaný autobus před vlastní brankou. Při vyrovnávacím gólu Bukaya Saky navíc zaspal jako prvňáček na ofsajdové lajně Coufal. Viditelný český průšvih znamenal srovnání, a pokud se do té doby hrálo na jednu branku, pak už se „kanonýři" fotbalem skutečně bavili.

Na sociálních sítích se přitom začíná spekulovat o pevnosti židle, na které sedí trenér David Moyes a notně se řeší i česká dvojice. „Moyesova loajalita vůči českým hráčům je až neuvěřitelná. Jsou to skvělí chlapíci, ale pokles jejich formy je fatální,“ zaznělo z úst jednoho z fanoušků.

Web Hammers News zašel ještě dál a označil minelu v 53. minutě, která vedla ke gólu Saky za chybu školáka, kterého v základu snad už nikdo nečeká. Řeč nebyla o nikom jiném než o Coufalovi.

Moyes se sice nedávno nechal slyšet, že s českým obráncem počítá, ale je otázkou, co udělá s pozicí rodáka z Ludgeřovic bídná forma a tlak okolí, protože Coufal neměl čisté svědomí ani u gólu Gabriela Martinelliho o pět minut později. Brazilec se Coufala relativně snadno v hloubi vápna zbavil a k ideálu mělo daleko i počínání brankáře Fabiańského.

Tím se domácí s konečnou platností uklidnili, a když ještě později Nketiah udělal tréninkový kužel z Thila Kehrera, bylo to 3:1. Kromě Mikela Artety mohl přímo na Emirates slavit také Arséne Wenger. Někdejší slavný trenér Arsenalu se na své následovníky přijel podívat poprvé od roku 2018, kdy klub opustil. A sledoval s úsměvem velkolepou otočku klubu svého srdce.

Ano, je fakt, že Arsenal je momentálně silnější než kdykoliv dřív, ale West Ham neukázal nic. Tomáš Souček ve středu pole jako by neexistoval. Ze všech hráčů kladivářů měl nejméně doteků s míčem, a také na jeho hlavu se v dlouhodobějším měřítku snáší vlna kritiky. V 78. minutě jej střídal Pablo Fornals, ale to už bylo prakticky po všem.

„Kladiváři" si odvezli prohru 1:3, ale konečný výsledek je pro hosty ještě milosrdný.

Na pranýři je tak celý tým West Hamu. Co se za šest týdnů od posledního listopadového zápasu v Premier League změnilo? Nic. Moyes vyrukoval na Arsenal v podstatě se stejnou sestavou, stejně nefunkční taktikou i rozestavením bez náznaku změny. Podzimní letargie zkrátka pokračuje.

Na London Stadium se tak vehementně pracuje na případných posilách. David Moyes by rád přivítal v kabině Memphise Depaye, ale do hry o nizozemského šikulu z Barcelony se vložil také Newcastle.

Další jména, která má v merku sportovní ředitel kladivářů Mark Noble? Azzedine Ounahi, Josip Juranovič, Aaron Wann-Bissaka či Ben Brereton Díaz. Jelikož první tři jmenovaní by mohli být přímou konkurenci pro české hráče, je asi patrné, v jakých částech hřiště vedení West Hamu není spokojeno s výkony a konkurencí v týmu.