Ostuda City, konec bez střely na bránu. Guardiola: Takhle nemáme šanci

Nadšeně bojující Southampton ovládl zápas díky dvěma zásahům v rozmezí pěti minut první půle. Sekou Mara a Moussa Djenepo vstřelili krásné branky a rozjásali domácí fanoušky. Naopak favorizované City sice vyhrálo v držení balonu 72:28, jenže z územní převahy nevytěžilo vůbec nic. Anglickému šampionovi se stalo poprvé od dubna 2018, že za celé utkání nevystřelil na branku.

„Soupeř byl lepší, my jsme vůbec nehráli dobře. Mizerně jsme začali a vezlo se to s námi celý zápas,“ hodnotil vyřazení z Ligového poháru kouč Pep Guardiola. Náročný trenér, který ze City pomohl vytvořit úžasnou vítěznou mašinu, nešetřil kritickými slovy. Některé hvězdy (De Bruyne, Haaland) poslal do zápasu až z lavičky, nicméně od těch, co dostali šanci od první minuty, očekával mnohem lepší výkon a především více nasazení.

„Vůbec jsme se nepřiblížili k tomu, kým jsme. Nebyli jsme připraveni na to, abychom postoupili do semifinále této soutěže. Pokud chceš hrát za Manchester City, musíš se koncentrovat na každý zápas. Tohle se dneska nepovedlo,“ zlobil se.

Obhájce titulu v Premier League se musí rychle oklepat. Už v sobotu se vrací tým na ligovou scénu, na programu je vypjaté derby proti United. Městský rival naopak zažívá skvělé období, zvítězil už šestkrát po sobě. „Pokud budeme hrát (proti United) takovým způsobem, nemáme šanci. Mám pocit, že dnešní základní sestavě vůbec nezáleželo na tom, jak zápas dopadne. Na hřišti jako kdybychom nebyli,“ tepal Guardiola své hráče.

Naopak Southampton po postupu do semifinále, kde se utká s Newcastlem, zažívá konečně chvíle fotbalové radosti. Podruhé slavil výhru a trenér Nathan Jones ze sebe setřásl tlak z možného odvolání, o němž se na Ostrovech v minulých týdnech hovořilo.

„Někteří lidé říkali, že na trénování v Premier League nejsem dost dobrý, vyčítali mi různé věci. Tohle je odměna za předchozí týdny,“ hlásil spokojeně velšský kouč, který hráčskou a později i trenérskou kariéru strávil v drtivé většině v nižších anglických soutěžích.

„Během třiatřiceti let kariéry ve fotbale jsem vždy pracoval velmi tvrdě. Mám právo tady být a trénovat v Premier League. Bylo to složité období, ale i za takové věci jsem placený. Teď jsme zvládli zápas proti asi nejlepšímu týmu a nejlepšímu trenérovi na světě. Ukázali jsme, že máme kvality na Premier League,“ dodal v hodnocení středečního postupu.

Úspěch v poháru potřebuje potvrdit i na ligové scéně. V sobotu čeká mužstvo výjezd do Liverpoolu na Everton, na který ztrácí Southampton po osmnácti kolech pouhé tři body.