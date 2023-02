Enzo Fernández: s terčem na zádech. Jak se rodil rekordní přestup Chelsea?

Před třemi týdny se trefil v poháru proti Varzimi, dvanáct minut před koncem jistil postup Benfiky (2:0). Přiběhl před fanoušky, dlaní se plácal po hrudi. Prstem namířil na logo a pak dolů. „Jsem váš, zůstávám,“ vyslal jasný vzkaz.

Enzo Fernández reagoval na to, co se událo jen pár dní předtím. Kdy krachla jednání mezi Benfikou a Chelsea o jeho přesunu do Londýna. Lisabonský klub se zlobil. Přímo zuřil. „Tohle se nedělá,“ líčil Manuel Rui Costa, bývalý legendární záložník a toho času sportovní ředitel.

Narážel na chování představitelů „Blues“, kteří oslovili Benfiku ohledně Fernándeze. Načež dostali zelenou k námluvám s hráčem. S tím se domluvili hned. Potud bylo vše v pořádku. Žádný problém.

„Chelsea se tvářila, že je připravená zaplatit výkupní klauzuli,“ ukázal Rui Costa na fakt, že ve smlouvě Enza byl zabudován dodatek: za 121 milionů eur je váš.

Jenže pak… se začala cukat. Přišla s jiným návrhem. Nedáme 121, ale jen 85, OK? Odpověď byla víc než jen negativní. Výrazně nabourala vztahy obou klubů. Benfica se naštvala a Chelsea se stáhla do ústraní, čekala na to, co se následně stalo.

22letý záložník se urazil, že mu není umožněno odejít. Chvíli stávkoval, netrénoval a taky si zaletěl domů do Argentiny. Šlo o promyšlený manévr Chelsea, jak zatlačit na Benfiku skrze hráče, který si odchod vytrucuje, čímž srazí přestupovou částku.

Omyl. Neklaplo to. Benfika se nenechala napálit. „Buď zaplatíte 120 milionů eur, nebo Enzo nikam nejde,“ vzkázala do Anglie.

Transfer ulehl k ledu. Z toho nic nebude. Chelsea mezitím zběsile nakupovala jinde. Utratila balík a Fernández se smířil se setrváním v Lisabonu. Až v předposlední den přestupového období znovu vybublaly zprávy, že se schyluje k něčemu velkému…

Zástupci „Blues“ se opět vydali do Portugalska, ochotní akceptovat, že Argentince získají za každou cenu. Tedy za 120 milionů eur. Obě strany usedly ke stolu. Suma byla jasně definována, jen se dohodnout, jak bude vyplacena. Lisabonský celek inkasoval hned „pouze“ 45 milionů eur. Zbytek částky dostane v rámci 6 splátek. Fernández s Chelsea podepsal smlouvu až do roku 2031.

„Nikdo není větší než klub,“ řekl v úterý kouč Roger Schmidt. „Chceme jen hráče, kteří jsou šťastní, když nastupují za Benfiku,“ rozloučil se svým, nyní již bývalým, svěřencem.

Ten se už nachází v Londýně, kde vítají nejdražšího hráče, který kdy přestoupil do Premier League. Enzo okamžitě dostal na záda terč. Od teď bude jeho každý pohyb, dotek s míčem, nahrávka přesná i nepřesná, jakákoli minela či nezdar definován sumou 120 milionů eur.

Jde o obrovskou sumu. Navíc za hráče, jenž toho zatím příliš nepředvedl. Ano, výtečně se prezentoval na MS v Kataru, kde s Argentinou dokráčel pro zlato a stal se nejlepším mladým hráčem turnaje. Jinak ale odehrál v Evropě jen 17 ligových zápasů. Benfica jej kupovala v létě za 14 milionů eur. A teď prodala téměř za desetinásobek.

Chelsea platí především za budoucnost. Přivedla 22letého záložníka, jenž má nejlepší léta před sebou a kolem kterého hodlá vybudovat impérium. Potenciál v něm tkví obrovský. Bez řečí. Jenže minulost ukazuje, jak vysoká přestupová suma může být svazující.

Vzpomeňte si na Phillipa Coutinha v Barceloně. Paula Pogbu či Harryho Maguira v Manchesteru United. Své zkušenosti má i Chelsea, když loni přiváděla zpět Romela Lukaka za 113 milionů eur a byla z toho hotová tragédie. Belgičan se trefil „jen“ 15krát ve 44 duelech a v létě zamířil zpět do Interu.

Jak se s osudem nejdražšího hráče Premier League popere Enzo Fernández? Trefa, či další malér?

Nejdražší přestupy v Premier League

Enzo Fernández / 2023 / Benfica > Chelsea / 2,87 (miliardy korun) Jack Grealish / 2021 / Aston Villa > Manchester City / 2,79 Romelu Lukaku / 2021 / Inter Milán > Chelsea / 2,68 Paul Pogba / 2016 / Juventus > Manchester United / 2,49 Antony / 2022 / Ajax > Manchester United / 2,26 Harry Maguire / 2019 / Leicester City > Manchester United / 2,06 Jadon Sancho / 2021 / Borussia Dortmund > Manchester United / 2,02 Romelu Lukaku / 2017 / Everton > Manchester United / 2,01 Virgil van Dijk / 2017 / Southampton > Liverpool / 2,01 Wesley Fofana / 2022 / Leicester City > Chelsea / 1,91

Zdroj: Transfermarkt.com