City zvýšili náskok na čele. Chelsea se dočkala výhry, Kane předčil Rooneyho

Harry Kane hlavou posílá míč do sítě • Reuters

Gündogan dal v 19. a 27. minutě téměř totožné branky. V obou případech se německý záložník prosadil přízemní střelou z hranice vápna, nejprve do pravého dolního a poté do levého dolního rohu. Na obě branky mu přihrál Mahriz.

V závěru zápasu měl Gündogan šanci na hattrick, ale z pokutového kopu neuspěl a z následného protiútoku snížil Rodrigo. Pořádně tím naštval trenéra City Guardiolu, protože na penaltu byl určený Haaland, ale nejlepší střelec ligy přenechal míč spoluhráči.

„Kdyby dal Gundo gól, všichni by řekli: Ok, hattrick, paráda. Ale byl určený střelec. A za stavu 2:0 je to prostě byznys, ne něco, nad čím můžeme mávnout rukou,“ prohlásil Guardiola.

„Nejdřív seřval Erlinga a pak i mě,“ dodal Gündogan. „Když si Erling vzal míč, počítal jsem s tím, že bude penaltu kopat. Ale on přišel za mnou. Radši jsem se ale zeptal, jestli to tak opravdu chce. A věřil jsem, že dám gól,“ přidal.

„Citizens“ v lize zvítězili podesáté v řadě. Leeds neuspěl při debutu kouče Sama Allardyce, který v týdnu nahradil Javiho Graciu, a čeká na vítězství už šest zápasů. V tabulce je na 17. posledním nesestupovém místě a má stejně bodů jako osmnáctý Nottingham, který má k dobru pondělní utkání s posledním Southamptonem.

Fotbalisté Chelsea ukončili v Bournemouthu sérii šesti soutěžních porážek a v lize si připsali tři body poprvé od 11. března, kdy vyhráli v Leicesteru. Rozhodli dvěma brankami v poslední desetiminutovce. Nejprve dal svůj premiérový gól v dresu londýnského klubu obránce Badiashile a na 3:1 upravil Félix.

Kane udeřil v nastavení prvního poločasu hlavou a v historické tabulce střelců se odpoutal od někdejšího kanonýra Manchesteru United a Evertonu Waynea Rooneyho. Před ním je pouze Alan Shearer s 260 trefami. V aktuálním ligovém ročníku si Kane polepšil na 26 branek a je druhý za hvězdou Manchesteru City Haalandem, který vyšel poprvé po pěti zápasech v Premier League naprázdno. Norský útočník má na kontě rekordních 35 gólů.

Liverpool doma porazil Brentford 1:0 a díky šestému ligovému vítězství za sebou se na pátém místě přiblížil bod k Manchesteru United, jenž okupuje poslední pozici pro postup do Ligy mistrů. „Rudí ďáblové“ mají nicméně o dva odehrané duely méně než jejich liverpoolští rivalové.

Před začátkem zápasu fanoušci Liverpoolu na protest proti hraní hymny Spojeného království hlasitě bučeli, pískali a skandovali jméno svého týmu. Státní hymna na stadionu zněla při příležitosti korunovace krále Karla III. Utkání rozhodl svým jubilejním 100. gólem na Anfieldu Egypťan Salah, pro nějž to zároveň byla 19. ligová branka v sezoně.

Anglická fotbalová liga - 35. kolo:

Bournemouth - Chelsea 1:3

Branky: 21. Vina - 9. Gallagher, 82. Badiashile, 86. Félix,

Manchester City - Leeds 2:1

Branky: 19. a 27. Gündogan - 85. Rodrigo,

Tottenham - Crystal Palace 1:0

Branka: 45.+1 Kane,

Wolverhampton - Aston Villa 1:0

Branka: 9. Toti,

Liverpool - Brentford 1:0

Branka: 13. Salah.