Čistka v Chelsea, Pochettino má kuráž: rychlý konec, na hraně ikony i miláček

Video se připravuje ... Když se loď potápí, je zpravidla děravá nebo přetížená. V případě Chelsea platí možná i oba důvody. Proto je potřeba krizovou událost řešit. A razantně. O snižování počtu posádky se postará Mauricio Pochettino, jenž bude do stavby kádru výrazně mluvit. Za krátkou dobu už odmítl přestup Joãoa Félixe nebo setrvání Denise Zakarii. A co víc, podle Daily Mail se může podílet na odchodu dalších až třinácti hráčů. Výprodej Chelsea by mohl přinést do kasy 280 milionů liber (7,7 miliard korun). Komu hrozí loučení?

Mateo Kovačič záložník, 29 let Upřednostňuje přestup do Manchesteru City Tady není důvod, aby se Chelsea chtěla Kovačiče zbavit. Na chorvatského reprezentanta v bídné sezoně byl docela spoleh. Stejně může v létě Stamford Bridge zamávat. Blues dali Kovačičovi svolení jednat s Manchesterem City, trenér Pep Guardiola ho má v seznamu přání vysoko. Šance na dohodu jsou vysoké, jenže zatím nedošla řeč na sumu, za kterou by si zástupci klubů plácli. Chelsea by si údajně představovala 35 milionů liber (962,5 milionu korun). Je to reálné? Mateo Kovačič jedná o přestupu s Manchesterem City • Foto Reuters

Kalidou Koulibaly obránce, 31 let Smlouvu má, ale nenaplnil očekávání Na přestup do Premier League čekal dlouho, odchod z Neapole pořád odkládal. Ne jen vlastní vinou. Ale když už všechno klaplo a plácl si s Chelsea, výrazně pohořel. Vedle zkušeného Thiaga Silvy vypadal mnohdy jako amatér. Přitom za něj Blues vysolili 38 milionů eur. Kontrakt mu vyprší až v červnu 2026 a sumu, která by se blížila k původní investici, nikdo na Stamford Bridge zřejmě nepošle. Údajně se zvažuje návrat do Serie A, o hostování může mít zájem Juventus. Kalidou Koulibaly se může po roce v Chelsea stěhovat zpět do Itálie • Foto Reuters

Édouard Mendy brankář, 31 let Jednání o nové smlouvě skončila Z hrdiny odpadlík. A to dost rychle. Mendy vychytal Chelsea trofej v Lize mistrů a zdálo se, že jeho pozice jedničky nemůže nic ohrozit. Ale stalo se. Nesmyslně chyboval, nejvíc mu uškodil kiks při rozehrávce v zápase proti Leedsu (0:3), pak zápolil se zraněním a ve výsledku kryl jen záda Kepu Arrizabalagovi. A i když má smlouvu až do roku 2025, žádal o její vylepšení - tedy především víc peněz. Jednalo se, ale marně. Mendy proto může tlačit na přestup. Édouard Mendy jednal s Chelsea o nové smlouvě, ale marně • Foto Reuters

Pierre-Emerick Aubameyang útočník, 33 let Smlouva ještě na rok, ale je mimo plán Když Thomas Tuchel loni v létě zoufale sháněl kanonýra, přemýšlel zřejmě nad jinými střelci. Nakonec vyfasoval Aubameyanga. Bývalý hráč Arsenalu dostal na Stamford Bridge šanci, ale dost malou. Bilance tří gólů ve dvaadvaceti zápasech rozhodně není důvod, aby v klubu dál pokračoval. I přes to, že kontrakt mu vyprší až za rok. S vedením se o budoucnosti už bavil, odejít by mohl zadarmo. Jaké má možnosti? Návrat do Barcelony, přesun do Atlétika Madrid nebo Turecka, Spojených států amerických, Kataru či Saúdské Arábie. Pierre-Emerick Aubameyang neprožil v Chelsea úspěšnou sezonu • Foto Reuters

Mason Mount záložník, 24 let Směr Manchester United, ale za kolik... Tady je zřejmě hotovo. Není otázka, jestli odejde, ale za kolik a kam. Mason Mount se v posledních sezonách stal symbolem akademie Chelsea. Jako odchovanec se za Franka Lamparda protlačil do A týmu, vyhrál Ligu mistrů a všechny ohromil. Rázem byl miláčkem fanoušků. Jenže za rok mu vyprší smlouva a o nové se ani nejedná. I když Pochettino by byl rád. Mount má ovšem blízko angažmá v Manchesteru United. Ale za kolik? „Rudí ďáblové“ se snaží stlačit cenu k 50 milionům liber, prý na Stamford Bridge nabízejí i stopera Harryho Maguirea. Mason Mount děkuje fanouškům za podporu • Foto Reuters

César Azpilicueta obránce, 33 let Smlouvu má ještě na rok, ale... Loni v létě ukázal, že je velká osobnost. Fanoušky Chelsea dohnal i k slzám. Usilovala o něj Barcelona, španělský bek později přiznal, že chtěl odejít, že jeho mise v Anglii se nachýlila ke konci a toužil po návratu domů. Ale najednou otočil. Po odchodu bývalého majitele Romana Abramoviče prohlásil, že v tak těžké době klub neopustí a podepsal smlouvu do června 2024. Jenže jeho pozice v týmu slábla i vinou zranění a je reálné, že působení na Ostrovech si prodloužil jen o rok. Rozloučí se César Azpilicueta s Chelsea? • Foto Reuters

N'Golo Kanté záložník, 32 let Jednání o nové smlouvě se zadrhla Zbývají poslední dny, napětí stoupá. Francouzskému válečníkovi vyprší kontrakt na konci června. A i když se už v zimě šuškalo, že Chelsea o jeho služby i přes časté zdravotní problémy vehementně stojí a nová smlouva dostává jasné obrysy, rázem je kolem Kantého dost mlhavo. Hlavní tvář nedávných úspěchů Blues by mohla odkráčet bez aplausu a zadarmo. Mluví se také o nabídce ze Saúdské Arábie. N'Golo Kanté a Chelsea? Situace je nejasná • Foto profimedia.cz