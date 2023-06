Nová tvář Tottenhamu: australská cesta, případ Kane i zájem z Realu

15 let. Tak dlouho se nerozrostla sbírka trofejí klubu z (relativně nového) Tottenham Hotspur Stadium. Na severu Londýna vyhořela jména jako José Mourinho, André Villas-Boas, Antonio Conte či Mauricio Pochettino, jenž nedávno převzal Chelsea. Šéf Daniel Levy tak poněkolikáté bouchl do stolu a prezentoval smělý tah. Do funkce trenéra dosadil Angeho Postecogloua, Australana, který sbíral dlouho vavříny pouze v Asii a Austrálii, než před dvěma lety převzal Celtic. „Nenecháme kámen na kameni,“ prohlašoval nový kouč „kohoutů“ pro britská média.

Nepatří do škatulky zavedených jmen Premier League. V Británii se mu však už jeden husarský kousek povedl, když dokázal vrátit Celtic na skotský trůn a do Ligy mistrů. Teď ho čeká obtížnější mise, posunout v Tottenhamu práci svých slavnějších kolegů na vyšší „level“. Do evropského fotbalu vlétl jako uragán, svým aktivním systémem 4-3-3 s velmi ofenzivními krajními beky může být v Anglii úspěšný. Bude však potřebovat, aby mu často velmi šetřivé vedení klubu šlo na ruku při skládání kádru pro příští sezonu.

Kapitán, mistr světa a jistota mezi třemi tyčemi. Poslední jmenované přestává však pomalu platit, Francouz navíc nepřekypuje atributy „moderního brankáře“. Sám svůj konec potvrdil na konci této sezony, jeho další působiště je ale zahaleno mlhou. Nepřekvapilo by, kdyby se vrátil do Francie, mateřský Lyon ovšem stálici v bráně stále má.

Hostování končí Clémentu Lengletovi z Barcelony a zatím to nevypadá, že by měl Postecoglou zájem o jeho pokračování. Svůj odchod ohlásil i Davinson Sánchez, nejistá je budoucnost Erica Diera i Bena Daviese. Naopak šanci by mohli dostat mladí, z Udine přijde dvacetiletý levý bek Destiny Udogie, z hostování v Rennes se vrací Djed Spence, jenž by mohl dostat šanci na pravé straně.

Už jednou to tu bylo. Před dvěma lety se kapitán anglické reprezentace probudil ze snu o trofejích ve Spurs a chtěl si vydupat přestup do Manchesteru City. Trpělivost Citizens při jednáních s Levym však přetekla a hráč zůstal na severu Londýna. Nyní se zdálo, že by mohl mít Kane opět zaječí úmysly, mluvilo se o Realu Madrid či Manchesteru United, stanovisko Tottenhamu je však jasné: „Kane zůstává, nechte si zajít chuť!“ Troufalé prohlášení vzhledem k tomu, že spolehlivému útočníkovi končí za rok smlouva…

Od dvaceti let hraje Premier League, kam ho vytáhnul Watford. Po roce po něm sáhli v Evertonu, kde odehrál čtyři sezony. Celková ligová bilance ofenzivního univerzála v těchto působištích? 48 branek a 16 asistencí, slušná čísla na to, že nehrál v top klubu. Ve Spurs se však jeho talent zaseknul, v lize odehrál 27 utkání, většinou naskakoval z lavičky, dal jednu branku a na tři přihrál. Potenciál ale ukázal na Mundialu v Kataru, kde stihl ve čtyřech zápasech tři góly a jeho souhra s Viníciusem, Neymarem a spol. mnohdy brala dech. I proto o něj má údajně po konci Karima Benzemy zájem Real Madrid, hráč se však podle vlastních slov soustředí na Spurs. No, taková vata…

Španěl, který však celou karieru strávil na Britských ostrovech, kde se od píky propracoval až do nejvyšší soutěže. Měl by se stát náhradou za odcházejícího Llorise. V Brentfordu předváděl skvělé výkony, je excelentní ve hře nohou. V zimě odmítl prodloužit smlouvu, chtěl by se posunout za lepším. Klub si jej cení na 40 milionů liber (1,1 miliardy korun), cenovku se ale snaží obchodník Levy srazit, uvidíme, na jakou cifru se mu to podaří.

Druhým jménem není nikdo jiný, než Harry Maguire z Manchesteru United. Nejdražší obránce na světě, který však své cenovky 87 milionů eur (přes 2 miliardy korun) nikdy nedostál. Nejprve byl stoper nabízen Chelsea, ta to však rázně zatrhla, Tottenham by ovšem měl o anglického reprezentanta zájem. A vzhledem k jeho výkonům z posledních let by se nemuselo jednat ani o finančně nákladnou transakci. Záleží ale, zda v něm stále dřímá stoper, který patřil v dresu Leicesteru k nejlepším v lize.

Do útoku? Anglický reprezentant i Japonec

Tottenham za poslední tři roky nasázel v lize vždy okolo 70 branek. To nejsou špatná čísla, na nejlepší však nestačí. I proto se Ange Postecoglou kouká po jménech, která by mohla útočnou vozbu jeho týmu zesílit. Jeden příchod je už takřka dotažen. Dejan Kulusevski, jenž v poslední sezoně v klubu hostoval, by se měl natrvalo stát hráčem Spurs, a to za 30 milionů liber (836 milionů korun). Australský stratég má mít rovněž zájem o Kyoga Furahašiho, nejlepšího střelce skotské ligy… z Celticu. Do Londýna by se po ukončení hostování ve Fulhamu mohl vrátit Manor Solomon, o kterém se v Tottenhamu rovněž uvažuje.

Dva největší ofenzivní cíle pak hledejme v Leicesteru. „Kohouti“ by si velmi přáli představit svým fanouškům dvojici James Maddison a Harvey Barnes. Sestupující „lišky“ však velmi dobře vědí, co za poklad v obou hráčích mají, a rozhodně je nepustí pod cenou. Úvodní nabídka Tottenhamu v hodnotě 50 milionů liber (1,4 miliardy korun) tak hraničila spíše s výsměchem, Spurs by přitom měli jednat rychle, o šikovného Maddisona se urputně hlásí i v Newcastlu…