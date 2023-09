Guardiola přirovnal Coufala k jeho vzoru: Ty záběry budu mít do smrti

Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford a zejména Anfield jsou adresami, z nichž je jakýkoliv bodový zisk brán jako úspěch. Nepřivést však hned třináctkrát v řadě vůbec žádný, už je z pohledu tak ambiciózního klubu, kterým West Ham bezpochyby je, na pováženou.

Ještě více v součtu s faktem, že pod Davidem Moyesem nedokázali Kladiváři v Premier League na těchto hřištích ani jednou zvítězit. Nyní to je již 72 zápasů dlouhé čekání na tři body.

„Jsme samozřejmě z porážky zklamaní, ale dnes jsme odvedli opravdu dobrou práci. Dokázali jsme si tvořit šance a za stavu 1:2 jsme sahali po bodech. Jenže jsme inkasovali blbý gól na 1:3 a bylo po utkání,“ nastínil svůj pohled zápas s Liverpoolem skotský trenér.

V něm šli domácí Reds do vedení zásluhou penalty, kterou proměnil spolehlivý kanonýr Mohamed Salah .

„Bylo to pro nás nešťastné. Měli jsme skvělý vstup do utkání. Tomáš Souček měl nebezpečnou hlavičku, kterou Alisson vytáhl. Penalta pramenila z naší vůbec první chyby v zápase,“ zoufal si Moyes.

Výhodu domácích ovšem ještě do poločasu Kladiváři smazali a podíl na tom měl Vladimír Coufal.

Český reprezentant se vysunul na křídlo, odkud senzačním centrem našel hlavu Jarroda Bowena a nejlepší střelec West Hamu rozvlnil síť. Coufal tak navázal na o týden dříve hraný šlágr s mistrovskými City, proti nimž se bývalý obránce Slavie či Liberce rovněž zapsal mezi gólové nahrávače a po zápase si vysloužil i obejmutí od Pepa Guardioly.

„Bylo to pro mě velké překvapení, že za mnou přišel a objal mě. Ty záběry jsem si nahrál a budu je mít u sebe do smrti. Od jednoznačně nejlepšího trenéra na světě to pro mě byl emocionální zážitek,“ vzpomínal Coufal pro Canal+ Sport na setkání se španělským mágem.

Lodivod City beka West Hamu za jeho asistenci pochválil a vysekl velkou pochvalu.

„Řekl mi, že to byla super asistence, že jsem to udělal opravdu dobře a celkově jsem se mu v zápase líbil. Dokonce mu stylem hry připomínám Kylea Walkera (který v současnosti nosí v Manchesteru kapitánskou pásku), což je můj obrovský vzor, s nímž se ani nechci srovnávat. Moc mě to potěšilo,“ vzpomínal Coufal na památné setkání.

Po změně stran ovšem strhli vítězství na stranu Liverpoolu Darwin Núňéz a Diogo Jota.

„V takovýchto duelech rozhodují i úplné maličkosti a my je dnes opět nezvládli. Je to škoda. Musíme se z toho poučit. Takový gól, jaký nám dal Jota, prostě nemůžeme dostat,“ zlobil se Moyes.

Náladu si může zvednout příští sobotu, kdy na Olympijský stadion přijede Sheffield United. Ligový nováček zatím získal pouhý jeden bod a je na osmnáctém místě. Naopak West Ham si bude chtít po dvou porážkách v řadě polepšit z dosavadní sedmé příčky.

Vladimír Coufal proti Liverpoolu odehrané minuty 90 góly (xG) 0 (0) asistence (xA) 1 (0,09) zachycených míčů 1 skluzy 2 obehrán 2x dotyků s míčem 56 přihrávky/úspěšné 29/21

Tomáš Souček proti Liverpoolu odehrané minuty 74 góly (xG) 0 (0,34) asistence (xA) 0 (0,13) vytvořené šance 1 skluzy 2 obehrán 1x dotyků s míčem 42 přihrávky/úspěšné 27/22

zdroj: Sofascore.com