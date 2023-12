Výhoda, hraj… Tak ne! Rozhodčí v Anglii zazdil City. Haaland psal: WTF?

Víkendový program v Premier League vrcholil. Dejan Kulusevski srovnal v 90. minutě zápasu 14. kola mezi Manchesterem City a Tottenhamem na 3:3, mistr ztrácel. V nastavení mohl rozhodnout. Při rychlém přechodu fauloval Emerson Erlinga Haalanda, ten se ale hned zvedl, dostal od rozhodčího Simona Hoopera výhodu. Následně vyslal přesným pasem za obranu do samostatného úniku Jacka Grealishe, Hooper však odpískal předchozí faul na Haalanda. Duel skončil remízou, norský kanonýr reagoval bezprostředně po něm na sociální síti X podrážděně: „Wtf“. Guardiola si zase rýpnul do Mikela Artety, trenéra konkurenčního Arsenalu.

Úvodní dějství duelu přitom domácí opanovali, do šaten se ale šlo pouze za stavu 2:1 pro City. Aktivní „kamikaze“ styl Londýňanů Guardiolu trápil, rozhodl se tedy už po šesti minutách druhé půle stáhnout Jérémyho Dokua, do té doby jednoho z nejaktivnějších hráčů na hřišti. Hru měl zklidnit anglický reprezentant Jack Grealish, po zbytek zápasu ale jakoby vítězové treblu z minulé sezony vyklidili pole. Podobně jako proti Chelsea (4:4) se nechávali strhnout hrou, až utkání dospělo k vyrovnávající brance Dejana Kulusevskiho na 3:3.

V tu chvíli narostla ztráta Manchesteru na vedoucí Arsenal na 3 body, bleděmodrá jedenáctka ožila. A ve 4. minutě pětiminutového nastavení mohla být odměněna gólovou šancí:

Ztráta Tottenhamu, rychlý přechod Citizens do útoku během kterého je faulován Erling Haaland. Nejlepší střelec Premier League se ale rychle zvedá, Simon Hooper ponechává výhodu a Haaland servíruje Grealishovi přesný míč za obranu, který pro Angličana znamená samostatný únik na brankáře.

Jenže Hooper odpíská v ten okamžik faul. Ten na Haalanda, za který původně správně udělil výhodu. Ačkoliv si Grealish bez problému zpracuje míč, o ofsajd se rovněž nejedná. Zkrátka nic, co by rozhodčího mělo vést k ukončení výhody. Hlouček protestujících hráčů City už s výsledkem nic neudělá, rozčarovaný byl zejména Nor, jenž po zápase sdílel na sociální síti X (dříve Twitter) video inkriminovaného momentu s příznačným komentářem: „Wtf“.

Haaland byl nejaktivnějším i při následných stížnostech, výraz v jeho obličeji působil až strašidelně. Na otázku, zda byla jeho reakce adekvátní, odvětil po zápase Guardiola pohotově: „Je to normální. I pan rozhodčí, kdyby hrál dnes za Manchester City, by byl po zapískání naštvaný.“ Sám španělský kouč odmítl situaci komentovat. „Nebudu si stěžovat jako Arteta,“ rýpl si do bývalého kolegy a nynějšího kouče Arsenalu, jenž po prohře s Newcastlem (0:1) ostře pálil do rozhodčích.

„Je to opravdu těžké, když se podíváte na celou situaci, rozhodčí zapískal poté, co dal jasně pokyn ke hře. Nerozumím tomu,“ soukal ze sebe přesto Guardiola. „Umm… Asi mu rozumím. Ale nemělo by to být hlavním tématem zápasu“ přidal svůj komentář jeho protějšek Ange Postecoglou.

Nejedná se zdaleka o první pochybení rozhodčích v této sezoně Premier League. Zejména na činnost VARu padají stížnosti od trenérů velmi často, největším pochybením bylo neuznání regulérní branky Luise Díaze v zápase… proti Tottenhamu. Vedení soutěže reagovalo úpravou komunikačního protokolu VAR.