Dáire, příteli. Nefandíte Kloppovi? I tak neudržíte slzy, a ne kvůli jeho konci

Dáire Gorman. To jméno nepatří žádnému známému hráči. Ani žádné celebritě mezi fanoušky či někomu z nejbližších. A přesto ho slovutný trenér Liverpoolu Jürgen Klopp v pátek neopomněl zmínit ve své emotivní řeči, v níž oznamoval, že v létě opustí po devíti letech Liverpool. „Nedávno jsme se setkali s Dáirem, naším přítelem, a asi mu to budu muset taky vysvětlit. Udělám to, není to žádný problém,“ prohlásil charismatický muž v šedém svetru a džínách nad kotníky. Nejen že oznámením odchodu zatřásl celým fotbalovým světem – zároveň otevřel dveře do pokoje, nad nimiž se skví cedulka Dáire´s room, ale taky dojemného příběhu, při jehož sledování vás nejspíš něco začne šimrat v očích. Jestli to tak bude, nestyďte se za to. Nejste v tom sami...

Ta chvíle přišla, když Klopp, jenž už necítí dostatečnou energii Liverpool vést a hodlá si dát od července rok pauzu, hovořil v takřka pětadvacetiminutovém videu o tom, že někteří mladší fanoušci The Reds nikdy ani změnu trenéra nezažili. Dvanáctiletý Dáire mezi ně sice, akurátně vzato, nepatří, nicméně pamatovat si to může jen stěží. Proč by však zrovna jemu měl německý sympaťák, jehož křestní jméno na ostrovech vtipně poupravili na „Jürgone“, osobně objasňovat, proč dospěl k přelomovému rozhodnutí? Protože pro něho předtím udělal něco, na co tenhle kluk nikdy nezapomene. Never.

Malý Dáire z irského Monaghanu trpí postižením známým jen u malého počtu lidí na celé planetě. Narodil se bez paží od loktu dolů a bez stehenních kostí v nohách, takže je trvale upoután na vozíku. Jeho velkou láskou je ale fotbal a speciálně Liverpool a na výzdobě jeho pokojíčku je to vidět na první pohled. „Liverpool je můj život. Znamená pro mě absolutně všechno, nic jiného nemiluju víc,“ svěřil se, jak jinak než v červeném dresu. „Do ničeho jsem ho netlačil, chtěl jsem, aby se rozhodl sám,“ zapřísahal se táta Kenny. „Ale existuje pro něho jen Liverpool – nic jiného...“ Máma Shelly jen souhlasně pokývá hlavou: „Jako by byl Liverpool jeho nejlepší přítel. Je to tak.“

Rodina včetně mladší sestry Dáireho všemožně podporuje a nechtěla, aby byl při své oddanosti klubovým barvám odkázán jen na televizní přenosy. A tak pro něho nachystala překvapení: v září se s ním vypravila na zápas s Aston Villou. „Nemohl jsem celou noc spát, pořád jsem myslel na to, že pojedu na Anfield. Už cestou jsem měl slzy v očích,“ vzpomínal i po čase s očividným pohnutím. Byl to pro něho obrovský zážitek, a když zněla klubová hymna You´ll Never Walk Alone, emoce byly silnější, úplně ho ovládly. „Chtěl jsem zazpívat pár slov, ale nemohly mi vyjít z pusy,“ vybavil si. Dojetí ho strhlo, plakal štěstím, hlavu v dlaních.

Záběry natočené Kennym se objevily na Twitteru a rázem nabraly miliony zhlédnutí. Neunikly ani Kloppovi. A právě jeho napadlo, že pro Dáireho natočí vzkaz. „Chci ti jen říct, že jsme všichni viděli video, jak jsi byl na Anfieldu. Hráči i já milujeme tvou vášeň pro klub a chceme udělat něco pro tebe jako poděkování. Zveme tebe i tvou rodinu do Liverpoolu, abyste se potkali s hráči a viděli náš trénink,“ obrátil se na věrného příznivce ze severu Irska. „Nemůžeme se tě dočkat, přijeď!“ Když to Dáire viděl, na gauči obklopen rodinou, koulely se mu po tváři slzy jako hrách. „Můj bože,“ vypadlo z něho.

A tak se zkraje prosince do Liverpoolu vydal znovu. A byl to pro něho něco neuvěřitelného, jak je dobře vidět z desetiminutového klubového videa, jež se stalo vánočním hitem. „Oh, Dáire, konečně!“ hned se k němu kráčí Klopp, když vstoupil do místnosti, kde Gorman čekal. „Moc rád tě vidím, příteli,“ obejme ho liverpoolský kouč. Od první chvíle ukazuje, proč o sobě jednou řekl, že je „normal one“, a hned se to ujala jako jeho přezdívka (v kontrastu k Josému Mourinhovi alias „The Special One“). Chová se nenuceně, přirozeně, podává si ruku se všemi členy rodiny.

A ujímá se vozíku, jehož kola zdobí klubový znak. Na cestě do své kanceláře vtipkuje, že teď bude řidičem on. „Mé ženě Ulle se to, jak řídím, moc nezamlouvá. Doufám, že se ti to bude líbit víc,“ upozorní Dáireho a bere ho na tour k vyhraným trofejím i do jídelny. Řeč díky Kennymu mezitím přijde na to, že finále Evropské ligy, kterou Liverpool hraje, bude v irském Dublinu. Klopp hned pochopí. „Domácí zápas,“ směje se.

Nejzajímavější je jeho rozhovor, který s Dáirem vede, usazen vedle něho na gauči. „Jsem trochu starší, ale je to podobné tomu, co v takových okamžicích cítím já. Ta píseň pro tebe hodně znamená – a pro mě taky,“ vrací se k tomu, jak jeho malý host prožíval zpěv liverpoolské hymny. „Tenhle klub je lidí a fanoušků – a ty jsi jedním z těch mimořádných. Ani nevíš, jak jsem si to (dnes) užil, jaké moc mě to těšilo. Můj bože, život bez emocí... Jen si to představ. Jak nudný by byl?“ ptá se Klopp a dobře zná odpověď. „Stejně jako ty jsem blízko pláče... Moc ti děkuju.“

Liverpoolský trenér není zdaleka jediný, kdo se Dáiremu toho výjimečného dne věnuje. Přichází za ním kolumbijský útočník Luis Díaz, jehož si z hvězd z Merseyside nad jiné oblíbil. Věnoval svému „osobnímu“ fanouškovi dres a políbil ho do vlasů, autogram přidal i obránce Virgil van Dijk, zastavil se rovněž hvězdný kanonýr Mohamed Salah. Dáire nemůže popadnout dech, mísí se v něm nadšení s úžasem. A znovu se mu jinak věčně usměvavá tvář zalévá slzami. „Bylo to absolutně okouzlující. Setkal jsem se s Kloppem, který se přitom opravdu chová jako normální člověk. S mým hrdinou Díazem, přišel mě pozdravit Mo...“ Jako by nevěřil, že to všechno nebyl jen sen. „Jsem tolik vděčný, nemohu uvěřit, že jsem se do Liverpoolu vrátil, abych tohle všechno zažil. Taková příležitost je jednou za život...“

Kdo klubovou videoreportáž mapující tuhle návštěvu dokoukal s úplně suchýma očima, ať zvedne ruku.

You´ll Never Walk Alone...