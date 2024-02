Trapná ostuda West Hamu, fanoušci zkoušeli uplavat. Coufal: Šel bych taky

Od pražského triumfu v Konferenční lize je to osm měsíců. Ve fotbale nesmírně dlouhá doba, jak poznává West Ham United. Hammers v novém roce ještě nevyhráli a od Arsenalu (svého oblíbeného soupeře posledních měsíců) schytali šestku. Tisíce fanoušků opouštěly stadion už v poločase, hráči včetně Čechů se omlouvají a čím dál víc se mluví o budoucnosti manažera Davida Moyese.

„Je to tak trapné pro mě i celý tým, když si hráči Arsenalu přihrávají a jejich fanoušci jim aplaudují. Je to trapné pro nás, naše fanoušky i West Ham. Nikdy jsem tak vysokou porážku nezažil a doufám, že už nezažiju,“ kál se po zápase Vladimír Coufal.

On ani jeho spoluhráči příliš boje nepředvedli. Není to tak dlouho, co porazili Gunners jak v Premier League, tak v Carabao Cupu. Jenže tentokrát? Nejhorší porážka WHU od roku 1963 a konec prvního poločasu byl pro domácí horor:

41. minuta: Saka z penalty 0:2

44. minuta: Gabriel 0:3

Nastavení první půle: Trossard 0:4

Fanoušci začali houfně opouštět stadion. Ne, nešli si do útrob pro občerstvení, chtěli pryč, kamkoli jinam, aby se dál nemuseli dívat. A pokud možno rychle, až tak, že jich pár skočilo do přilehlého vodního kanálu. Nutno dodat, že teploty v Londýně v těchto dnech dosahují maximálně 10 stupňů, nic vhodného ke koupání.

„Můžeme se fanouškům jen omluvit a poděkovat těm, kteří zůstali až do konce. Chápu ty, kteří odešli před koncem, protože bych upřímně udělal to samé,“ uznal Coufal.

Uprchlíků se zastal i sloupkař deníku Daily Telegraph Thom Gibbs: „Když odejdete z kina v půlce filmu, protože je hrozný, taky se vám nikdo nesměje. I když nesnášíte nakupování, disco ani točené pivo, pořád v okolí najdete dost lepších příležitostí, jak strávit volný čas.“

Světelná tabule na London Stadium se zastavila na skóre 0:6 a aby toho nebylo dost, kanára završil Declan Rice, ještě před pár měsíci kapitán Hammers. Neslavil a po zápase poctivě obešel celý stadion.

Mezi kanonýry zapadl, zatímco Hammers citelně chybí, hlavně v poslední době. Od začátku roku z pěti zápasů ani jeden nevyhráli se skóre 3:12 a pohárová místa se vzdalují, navíc vypadli z FA Cupu.

„Prostě jsme byli slabí a nedělali jsme dobře svou práci. Nebojovali jsme, abychom to soupeři ztížili a zabránili dalším,“ neskrýval manažer David Moyes

„Ale ve fotbale zažijete špatné dny. Dnes takový byl, ale nezapomenu na ty dobré. Pořád si myslím, že tenhle klub vyrostl,“ připomněl nedávné úspěchy. Triumf v konferenční lize, semifinále EL, šesté a sedmé místo v Premier League, to vše jde za ním. Přitom to není tak dávno, co zachraňoval tým od sestupu.

Na rozdíl od trenérských ikon Anglie však jeho pozice nikdy nebyla úplně jistá. Pragmatický styl těší ve chvíli, kdy přináší výsledky. Když nejsou, začíná se velmi rychle mluvit o výměně. Smlouva na východě Londýna mu končí na konci sezony a další zatím nemá.