Projekt Mainoo: Ledový král. Jak se zrodil i proč odmítl City? Teď EURO

Z Old Trafford, magického místa, se vytrácí kouzlo. Naděje fanoušků se cihlu po cihle plíží pryč. Sem tam na ně spadne kus omítky, zaprší skrze děravou střechu. Přesto se v divadle stále plní sny. Před dvanácti lety se Kobbie Mainoo rozhodoval mezi United a City, zvolil červené barvy a nelituje. V 19 letech se stává klíčovou postavou Red Devils, nesleze ze hřiště a hasí problémy. Občas, když vytočíte 150, se na druhé straně ozve on. „Kobs“ už i v dresu Anglie zkoumá, jak velký je vesmír.

Svezl se na trávník s euforií astronauta, který právě přistál na rodné zemi. Tribuna s příznivci Manchesteru United se koupala ve svěcené vodě. „Nejsem věřící, ale právě jsem povstal,“ líčil jeden z nich po momentu, který vyčaroval Kobbie Mainoo.

Red Devils přišli v páté minutě nastavení o dvoubrankové vedení na půdě Wolves, vítězná jiskra zhasínala, rýsovala se další bolavá ztráta, když… se u míče zjevil záložník, jenž 19. dubna oslavil 19. narozeniny. Svižným krokem protančil defenzivou soupeře, poslední naznačení a ukrytou střelou na zadní tyč rozhodl o únorové výhře 4:3.

„Šílený,“ trefně popsal Mainoo gól měsíce Premier League. „Už jsem ho viděl asi stokrát, nikdy na něj nezapomenu.“

Trefě asistoval 19letý Omari Forson. Šlo tedy o vítězný počin dvou teenagerů. V anglické lize poprvé od roku 2005, kdy ďábel Cristiano Ronaldo (19) připravil jedinou branku pro Waynea Rooneyho (18) v duelu na Anfieldu. A právě proti Liverpoolu přidal Kobs další kapitolu ze sbírky povídek Jak úžasný jsem.

Hrálo se na Old Trafford, Mainoo se zjevil ve vápně Reds, kde si v defenzivním sevření připadal jak v poštovní schránce. Po vzoru Federika Machedy se otočil a ránu zakroutil mimo dosah gólmana. „Úžasný moment. Vždy chce vyhrát, zlepšovat se a odevzdat sto procent. I na tréninku,“ chválil jej Erik ten Hag, kouč Red Devils. „Hrát dominantně je pro něj přirozené, nebojí se a bere na sebe zodpovědnost v klíčových situacích.“

Jenže zatímco Ital Macheda v roce 2009 zmuchlal remízový scénář v bitvě proti Aston Ville (3:2) a načrtl United cestu k zisku titulu, Kobbieho zásah znamenal remízu 2:2. V zápase, který pro Red Devils neřešil v podstatě nic.

Vstupenka do Ligy mistrů mizí v říši nesplněných přání a pozitiv není moc. Jedním z nich jsou ale určitě výkony rodáka ze Stockportu, jenž rozvíjí tradici ze 17. století, kdy se město stalo centrem kloboučnictví. Při sledování jeho hry se často chytáte za hlavu a hledáte něco, čím byste smekli.

„Vypadá jako hráč Manchesteru City,“ vyslovil zvláštní lichotku Gary Neville, legenda United, po listopadovém debutu Mainooa v základní sestavě na trávníku Evertonu při ligové výhře 3:0. Odehrál 72 minut, s míčem přišel do kontaktu v 61 případech a zaznamenal 38 úspěšných nahrávek.

„Nechceme se nechat příliš unést, ale myslím, že marně,“ doplnil Roy Keane, další titán Red Devils. „Takhle si představuji hráče Manchesteru United. Odvážný, odhodlaný a průbojný. Má opravdu hodně kuráže.“

A postřeh přidal i Rio Ferdinand: „Způsob, jakým si sbíhal mezi stopery, chodil si pro míče a následně přebíral… Pod tlakem nepanikařil, udržel soupeře na zádech, setřásl je a následně eliminoval presink soka. Přesně tohle United dlouhodobě chybělo.“

Pravda, ačkoli ve hře Ten Hagova souboru absentuje mnohé: identita, nasazení, koordinovaný presink, defenzivní struktura a útočná fáze, která v podstatě neexistuje. Občas si říkáte, že přesnou příčinu postupného a zdlouhavého skonu slavné značky odhalí až pitevní zpráva patologa.

Určitě by obsahovala i hru zálohy, kontrolu středu pole a přechodu do ofenzivy. Manchester v srdci hřiště snadno ztrácí balony, odevzdává je a pod tlakem soupeře se hroutí. Proto nizozemský kouč přemlouval k přestupu Frenkieho de Jonga. Bývalý svěřenec, nyní hrající v Barceloně, exceluje v momentech, kdy se životní prostor na hřišti smrskne na minimum. Nepodléhá stresu ani panice, hledá elegantní a účinná řešení, jak ven. S určitou mírou rizika, bez ní ovšem fotbal nelze produkovat, což chápe i Casemiro, záložní varianta po nezdařeném lákání Frenkieho.

Kobbie Mainoo střílí gól proti Liverpoolu • Foto ČTK / AP / Dave Thompson

Brazilec ovšem po solidní první sezoně jako by se přizpůsobil chabé hráčské kvalitě na Old Trafford. Výkonnostně šel o dvě úrovně níž a do hry vnáší kupu chaosu. Lehce propadává, nestíhá a vrší laciné ztráty. Ne, tudy cesta nevede, zamyslel se Ten Hag, kterému nevyšel ani tah s hostováním Sofyana Amrabata.

To nejlepší za sebou, zdá se, má Christian Eriksen. A Scott McTominay je všechno, jen ne střední záložník. Proto se nečekalo a projekt Mainoo spustil finální fázi (přesun do áčka) o něco dřív, než se plánovalo.

O jeho talentu se ve strukturách Red Devils dlouho a moc dobře vědělo. Po nástupu do funkce si Ten Hag udělal exkurzi v ďábelské líhni talentů v Carringtonu. Vytáhl si Alejandra Garnacha, jenž pod jeho vedením zaznamenal pozoruhodný progres.

A stejně si vede i Mainoo, jeho parťák z vítězného tažení manchesterské U18 ve velmi ceněném FA Youth Cupu v roce 2022. Společně vzpomenuli na odkaz The Class of 92 (Beckham, Scholes, Butt, Giggs a bratři Nevillové).

Jde o hluboce zakořeněnou DNA klubu, kterou představuje výchova a následné začlenění talentů z juniorky do prvního týmu. „FA Youth Cup má obrovskou roli, kdy si hráči budují odolnost v zápasech, které se hrají před tisícovými kulisami,“ poznamenal Nicky Cox, šéf akademie Manchesteru United. Finále proti Nottinghamu (3:1) se hrálo na Old Trafford před 67 492 diváky! „Takové duely jsou dobrým nástrojem, jak poznat, kdo zvládá hru pod absolutním tlakem. A Kobbie v ní vyniká.“

Odmala byl zvyklý se měřit se staršími, vyspělejšími kluky. „Když k nám poprvé přišel, začal proti stejně starým, ale dominoval, proto jsme ho posouvali a stavěli před větší výzvy,“ líčil Steve Vare, jeho první kouč v klubu Cheadle & Gatley. „Vymýšleli jsme různé vychytávky. Třeba, že mohl dát gól jen slabší nohou nebo po narážečce se spoluhráčem.“

Kobbie Mainoo přijímá gratulace od spoluhráčů • Foto ČTK / AP / Dave Thompson

„Zvládal různé triky, měl skvělé dovednosti, protihráče obcházel až moc snadno,“ pravil Ian Kelly, který ho vedl v přípravce do sedmi let. „Trvalo, než se naučil hrát týmově, nahrávat a nesobčit. To bylo asi nejtěžší,“ usmál se a přiznal, že občas zvýšil hlas. Věděl, že ho nevyděsí. „Některé děti jsou zamlklé, než poznají ostatní, ale jeho nerozházelo nic. Už jako malý oplýval klidem. Když jsem ho střídal, vrhl na mě zlý pohled, ale dávali jsme prostor všem, aby si zahráli.“

Přesto bylo zřejmě, že jedno dítě vyčnívá. A hodně. „Už v šesti se kolem něj motali skauti United a City,“ zmínil Kelly. Mainoo v šesti letech navštěvoval obě akademie střídavě po dobu jednoho roku, než se rozhodl pro červené. Kvůli větší svobodě trenérů United. Jejich struktura umožňovala objevit sama sebe a při tom činit chyby.

Kobbie nezačínal ve středu zálohy, hrával na křídle nebo v útoku. Jako ofenzivní záložník se profiloval v kategoriích U16 a U18. Zaujal přehledem, kreativitou i technikou. Aby přidal na bránění, zasunul se z desítky na osmičku či šestku. Se 175 centimetry zvládá i osobní souboje, chápe, jak správně použít každý sval v těle a zapřít se do trávy jako betonový sloup.

„Naslouchá a chce se zlepšovat,“ řekl Travis Binnion, trenér United do 21 let, jenž s ním odvedl kus práce. „Skvěle kontroluje míč, ví, co se na hřišti odehrává kolem něj, a perfektně čte hru.“

Přes to všechno u něj Ten Hag na úvod identifikoval jeden zásadní nedostatek. „Byl příliš pohodlný, měl by být víc dominantní,“ žádal. Nelíbilo se mu, že je Mainoo často statický, nenabízí se, není víc na míči a málo dribluje, ačkoli v tom vyniká.

„Když mě vzal do prvního týmu, řekl mi, že na mě bude tvrdý,“ prozradil Kobbie. „Vždy žádá víc a víc, abych byl neustále ve hře. Opravdu hodně mi pomáhá, zlepšuje mě a rozvíjí. Jsem mu vděčný.“

Kobbie Mainoo v semifinále FA Cupu proti Coventry • Foto ČTK / AP / Alastair Grant

Od této sezony se počítalo s tím, že se stane stabilním členem áčka a postupně se propracuje do sestavy. Jenže v přípravě si poranil kotník a nehrál až do listopadu. Po uzdravení ihned naskočil do základní sestavy proti Evertonu a dál už to znáte. Skvělý výkon, pak další. Góly proti Wolves i Liverpoolu.

„Vede si opravdu parádně,“ ocenil Gareth Southgate, kouč anglické reprezentace. „Nejsem si úplně jistý, jestli je vyloženě defenzivní záložník, ale určitě jeho vývoj sledujeme,“ líčil před březnovou nominací na testy proti Brazílii a Belgii, ve které se Mainoo původně neobjevil.

Jenže jeho výkonnost rostla, rychle se stal jedním z nejlepších hráčů United. A to nešlo přehlížet. Pozvánka do národního týmu U21 ustoupila výzvě od áčka. Naskočil na závěrečných patnáct minut proti Brazílii ve Wembley. O tři dny později s Belgií odehrál v základu výživných 74 minut, po kterých obdržel cenu pro nejlepšího hráče.

„Velmi dobrý výkon. Víme, čeho je schopný, jak rychle se adaptuje na top úroveň,“ nebyl překvapený Ten Hag, zatímco fotbalová veřejnost na ostrovech oněměla v úžasu. Otevřela se i otázka, jestli by měl být na letním EURO v Německu.

K tomu má zatím daleko, konkurence je obrovská. Ovšem kdyby šlo jen o aktuální formu… A že je mu pouhých 19 let? Jude Bellingham má jen o rok víc.

Nemusí to být hned, přesto se Anglii maluje zajímavý střed hřiště na dlouhou dobu. A Manchesteru United se zrodil tolik kýžený záložník. „Cool Kid,“ jak říkají fanoušci. Co překlad posunout trochu vyš? Třeba… „Ledový Král.“