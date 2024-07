Výměna stráží. Legendu Varana má v obraně United nahradit talent Yoro

Jedna povedená sezona z něj ihned udělala velice žádané zboží. Leny Yoro, osmnáctiletý stoper, o nějž mocně stál Real Madrid, má být novým lídrem defenzivy Manchesteru United. „Ukázal přesně to, co jsme viděli, když jsme ho skautovali. Je nesmírně vyspělý,“ chválil si po Francouzově vítězné premiéře v přáteláku s Rangers (2:0) trenér Erik Ten Hag. Yoro má za cíl nahradit svého krajana Raphaela Varana, jenž zamířil do italského Coma.

Nejhorší ligová sezona za celou existenci Premier League. Nejnižší umístění, nejvíce inkasovaných branek. Nebýt zisku FA Cupu, Manchester United by uplynulý ročník snad nejraději vymazal ze své historie. Nyní se však fanouškům Rudých ďáblů, zdá se, blýská na lepší časy.

„Je to jeden z nejnadějnějších obránců současnosti. Má všechny předpoklady k tomu, aby se z něj stal stoper světové třídy,“ namlsal je nový sportovní ředitel Dan Ashworth po podepsání Lenyho Yora.

Osmnáctiletá naděje, která byla v uplynulém ročníku jednou z klíčových postav čtvrtého celku Ligue 1, měla přitom dlouho namířeno jinam.

„Všichni čekali, že posílí Real Madrid, který v něm vidí ohromný potenciál. Jenže Bílý balet by klidně ještě rok počkal, až Yorovi vyprší smlouva a přivedl ho zadarmo. Toto léto byl ochotný zaplatit sotva půlku toho, co dali na stůl United. Lille údajně hráči pohrozilo, že buď přestoupí do United, nebo podepíše nový kontrakt, protože bez náhrady neodejde. Yoro taky nechtěl riskovat těžké zranění, které by vše zhatilo,“ přinesl server The Athletic zákulisní info transferu.

Francouz s kořeny z Pobřeží slonoviny si už stihnul odbýt i debut v dresu United, když poločasovým výkonem přispěl k vítězství 2:0 nad Rangers.

„Na to, že s námi měl jen jeden trénink, to byl skvělý výkon. Je báječné, že ho máme. Čekají ho ještě velké věci. V nadcházející sezoně je před námi spousta zápasů a rozhodně si myslíme, že by v nich mohl hrát důležitou roli,“ počítá Erik Ten Hag s tím, že dá nováčkovi značnou minutáž.

Celý přestup je ze strany United prvním jasným signálem konkurenci od vstupu Sira Jima Ratcliffa do klubu. Druhý nejbohatší Brit vlastní čtvrtinu akcií a dohlíží na celý sportovní úsek Rudých ďáblů.

Příchod Yora vyjde klub s bonusy až na 70 milionů eur (skoro 1,8 miliardy korun). Liverpool, PSG ani úřadující vítězové Ligy mistrů nebyli ani zdaleka ochotni takovou sumu vynaložit.

„Už při naší první konverzaci mi United předestřeli jasný plán toho, jak mě hodlají nadále zlepšovat. Ukázali mi šanci být součástí vzrušujícího projektu. Rovněž prokázali velký zájem o mě jako člověka a mou rodinu,“ cenil si přístupu klubu z Old Trafford Yoro.

Ten má, i přes svůj nízký věk, skvělou úspěšnost v osobních soubojích i v hlavičkách, projevuje značnou taktickou vyspělost a přesně rozehrává.

Podobné charakteristiky kdysi vyzařoval i Raphael Varane.

„Když jsem ho prvně viděl, řekl jsem si, že vidím Varana. Nejen postavou a stylem hry jsou si strašně podobní. Oba jsou to velké osobnosti,“ srovnal Yora s veleúspěšným Varanem šéf akademie Lille Jean-Michel Vandamme.

Varane však ve svých osmnácti, na rozdíl od krajana Yora, zamířil na Santiago Bernabéu, kde mimo jiné vyhrál třikrát LaLigu, čtyřikrát Ligu mistrů a stal se i mistrem světa.

United budou doufat, že Yora na Old Trafford čeká podobně úspěšná kariéra. Naopak Varane opouští Old Trafford a jako volný hráč posílí nováčka Serie A, Como.