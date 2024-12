SESTŘIH: Další prohra City, tentokrát s Aston Villou. Češi u remízy Hammers

Aston Villa v 17. kole anglické fotbalové ligy porazila Manchester City 2:1 a v tabulce se posunula před něj na páté místo. Obhájce titulu utrpěl už šestou ligovou prohru, což je dvojnásobek toho, co za celou minulou sezonu. Newcastle rozstřílel nováčka Ipswich 4:0 na jeho hřišti, hattrickem zazářil Švéd Alexander Isak. West Ham s Brightonem si body rozdělily po remíze 1:1. Tomáš Souček za domácí odehrál celý zápas, Vladimír Coufal nastoupil v 72. minutě. Ve večerním zápase rozdrtil Arsenal v londýnském derby Crystal Palace na jeho hřišti 5:1.

Domácí zdolali Cityzens poprvé od roku 1993 ve dvou vzájemných duelech po sobě. Gólem a asistencí k tomu nejvíc přispěl anglický reprezentant do 21 let Rogers. Nejprve připravil gól pro Kolumbijce Durána, který se trefil ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě, druhou branku dal sám. V nastavení Foden jen zmírnil porážku. Byl to jeho první ligový gól od začátku sezony, přičemž v té minulé jich dal devatenáct.

Newcastle v sezoně porazil po Southamptonu a Leicesteru i třetího nováčka Ipswich, aniž by inkasoval, a v tabulce se posunul na sedmé místo. Isak skóroval ve čtvrtém kole po sobě a celkově zaznamenal už deset gólů a čtyři asistence. Po týdnu se střelecky znovu prosadil také Angličan Murphy. Ipswich je stále jediným týmem, který doma ještě nezvítězil. Nepovedlo se mu to ani na devátý pokus a v tabulce nadále zůstává na sestupových příčkách.

West Ham nedokázal ani poosmé na domácím hřišti v rámci Premier league porazit Brighton. Hostům se zase prodloužilo čekání na výhru na pět zápasů, přestože šli do vedení po premiérovém gólu Nizozemce Wieffera od jeho letního přestupu z Feyenoordu. Skóre ale srovnal Ghaňan Kudus.

Arsenal se stal prvním týmem od roku 2005, který v rámci jednoho kalendářního roku neprohrál žádné z deseti londýnských derby. Crystal Palace s „Kanonýry“ prohrál pošesté za sebou a vůbec poprvé v této sezoně Premier League dostal víc než dvě branky. Stejně jako ve středečním pohárovém zápase se stal jeho katem Brazilec Gabriel Jesus, který tři dny po hattricku skóroval dvakrát, v lize vůbec poprvé. K nejvyšší výhře Arsenalu v sezoně přispěli vedle něj také Havertz, Martinelli a Rice.

Nottingham se stal v této sezoně prvním týmem, který vyhrál na hřišti Brentfordu. Prolomil výsledkové trápení na londýnských stadionech, na nichž zvítězil teprve podruhé za posledních 17 ligových duelů. Hosty poslal do vedení v prvním poločase Nigerijec Aina a po změně stran výhru pojistil Švéd Elanga, který skóroval ve druhém zápase po sobě. Nottingham se posunul na třetí místo, nicméně po večerním zápase na hřišti Crystal Palace ho může přeskočit Arsenal.

Výsledky 17. kola Premier League:

Aston Villa - Manchester City 2:1

Branky: 17. Durán, 65. Rogers - 90.+3 Foden

Brentford - Nottingham 0:2

Branky: 38. Aina, 51. Elanga

Ipswich - Newcastle 0:4

Branky: 2., 45.+3 a 54. Isak, 32. Murphy

West Ham - Brighton 1:1

Branky: 58. Kudus - 51. Wieffer

Crystal Palace - Arsenal 1:5

Branky: 11. Sarr - 6. a 15. Gabriel Jesus, 38. Havertz, 60. Martinelli, 85. Rice