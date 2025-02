Chelsea - West Ham 2:1. Otočka ve druhém poločase, oba Češi v akci

Tomáš Souček slaví branku do sítě Fulhamu • ČTK / AP / Zac Goodwin

Chelsea vyhrála i druhý vzájemný duel v sezoně, zářijové derby na stadionu West Hamu ovládla 3:0. Po dnešním vítězství se posunula na čtvrté místo před Manchester City a Newcastle. „Kladiváři“ po 24. kole klesli na 15. pozici.

Hosty poslal do vedení krátce před koncem prvního poločasu Bowen, jenž využil Colwillovu nepovedenou zpětnou přihrávku. V 64. minutě poslal střídající Neto do sítě odražený míč po Fernándezově střele a vyrovnal. O deset minut později přihrál před branku Palmer a Wan-Bissaka srazil míč do vlastní sítě.