Krejčího první gól v Anglii! Wolverhampton ale náskok ztratil a je dál na dně
Ladislav Krejčí vstřelil první gól v Premier League! Jeho Wolverhampton ale prohrál s Leedsem 1:3 a dál zůstává bez bodu na posledním místě tabulky. Liverpool v 5. kole porazil v městském derby Everton 2:1. Obhájci titulu s plným počtem bodů nadále vedou tabulku.
Podrobnosti připravujeme.
Liverpool poslal do vedení po 10 minutách záložník Gravenberch, který obloučkem na vzdálenější tyč překonal gólmana Pickforda. Nizozemec byl i u druhého gólu, při němž asistoval Francouzi Ekitikému. Letní posila z Frankfurtu se v ligovém ročníku prosadila už potřetí.
Everton se ve druhém poločase zmohl jen na snížení, které obstaral ranou do horního rohu branky Senegalec Gueye po přiklepnutí krajana Ndiayeho. Pětatřicetiletý záložník se stal druhým nejstarším střelcem Evertonu v Merseyside derby po sedmatřicetiletém Samu Chedgzoyovi z roku 1926. Kouč Evertonu David Moyes prohrál na hřišti Liverpoolu desátý zápas po sobě. Jeho tým si připsal druhou porážku v sezoně.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|5
|5
|0
|0
|11:5
|15
|2
Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|3
Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|4
Crystal Palace
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|5
Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|6:5
|9
|6
Chelsea
|4
|2
|2
|0
|9:3
|8
|7
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|8
Everton
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|9
Leeds
|5
|2
|1
|2
|4:7
|7
|10
Manchester City
|4
|2
|0
|2
|8:4
|6
|11
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|12
Fulham
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|13
Brighton
|5
|1
|2
|2
|6:8
|5
|14
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|15
Brentford
|4
|1
|1
|2
|5:7
|4
|16
Manchester Utd.
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|17
Burnley
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|18
West Ham
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|19
Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|0:4
|2
|20
Wolves
|5
|0
|0
|5
|3:12
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup