Předplatné

Krejčího první gól v Anglii! Wolverhampton ale náskok ztratil a je dál na dně

Ladislav Krejčí slaví svůj první gól v Premier League
Ladislav Krejčí slaví svůj první gól v Premier LeagueZdroj: Profimedia.cz
Ladislav Krejčí v souboji s Jaydenem Boglem
Hráči Liverpoolu se radují z gólu Ryana Gravenberga
Ladislav Krejčí se poprvé trefil v Premier League
Jack Grealish v utkání proti Liverpoolu
Hugo Ekitike vstřelil druhý gól Liverpoolu
Alexander Isak naskočil poprvé v Premier League za Liverpool
7
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (27)

Ladislav Krejčí vstřelil první gól v Premier League! Jeho Wolverhampton ale prohrál s Leedsem 1:3 a dál zůstává bez bodu na posledním místě tabulky. Liverpool v 5. kole porazil v městském derby Everton 2:1. Obhájci titulu s plným počtem bodů nadále vedou tabulku.

Podrobnosti připravujeme.

Liverpool poslal do vedení po 10 minutách záložník Gravenberch, který obloučkem na vzdálenější tyč překonal gólmana Pickforda. Nizozemec byl i u druhého gólu, při němž asistoval Francouzi Ekitikému. Letní posila z Frankfurtu se v ligovém ročníku prosadila už potřetí.

Everton se ve druhém poločase zmohl jen na snížení, které obstaral ranou do horního rohu branky Senegalec Gueye po přiklepnutí krajana Ndiayeho. Pětatřicetiletý záložník se stal druhým nejstarším střelcem Evertonu v Merseyside derby po sedmatřicetiletém Samu Chedgzoyovi z roku 1926. Kouč Evertonu David Moyes prohrál na hřišti Liverpoolu desátý zápas po sobě. Jeho tým si připsal druhou porážku v sezoně.

Premier League 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
21Detail
LIVE
22Detail
LIVE
12Detail
LIVE
13Detail
LIVE
11Detail
LIVE 1. poločas
00Detail
LIVE
--Detail

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool550011:515
2Tottenham531110:310
3Arsenal43019:19
4Crystal Palace52306:29
5Bournemouth43016:59
6Chelsea42209:38
7Sunderland42115:37
8Everton52126:57
9Leeds52124:77
10Manchester City42028:46
11Newcastle41213:35
12Fulham41213:45
13Brighton51226:85
14Nottingham Forest51225:95
15Brentford41125:74
16Manchester Utd.41124:74
17Burnley51135:84
18West Ham51045:133
19Aston Villa40220:42
20Wolves50053:120
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (27)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů