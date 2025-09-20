ONLINE: Wolverhampton - Leeds 1:3, Krejčí se trefil! Hosté ale otáčejí
Fotbalisté Liverpoolu v 5. kole anglické Premier League porazili v městském derby Everton 2:1. Obhájci titulu s plným počtem bodů nadále vedou tabulku. Sobotní program je nabitý, Ladislav Krejčí nastupuje za Wolverhampton proti Leedsu a otevřel skóre zápasu. West Ham bez vykartovaného Tomáše Součka hostí Crystal Palace, utká se také Manchester United s Chelsea. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu.
Premier League 2025/2026
Liverpool poslal do vedení po 10 minutách záložník Gravenberch, který obloučkem na vzdálenější tyč překonal gólmana Pickforda. Nizozemec byl i u druhého gólu, při němž asistoval Francouzi Ekitikému. Letní posila z Frankfurtu se v ligovém ročníku prosadila už potřetí.
Everton se ve druhém poločase zmohl jen na snížení, které obstaral ranou do horního rohu branky Senegalec Gueye po přiklepnutí krajana Ndiayeho. Pětatřicetiletý záložník se stal druhým nejstarším střelcem Evertonu v Merseyside derby po sedmatřicetiletém Samu Chedgzoyovi z roku 1926. Kouč Evertonu David Moyes prohrál na hřišti Liverpoolu desátý zápas po sobě. Jeho tým si připsal druhou porážku v sezoně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|5
|5
|0
|0
|11:5
|15
|2
Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|3
Tottenham
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|4
Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|6:5
|9
|5
Chelsea
|4
|2
|2
|0
|9:3
|8
|6
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|7
Everton
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|8
Manchester City
|4
|2
|0
|2
|8:4
|6
|9
Crystal Palace
|4
|1
|3
|0
|4:1
|6
|10
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|11
Fulham
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|12
Brentford
|4
|1
|1
|2
|5:7
|4
|13
Brighton
|4
|1
|1
|2
|4:6
|4
|14
Manchester Utd.
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|15
Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4:8
|4
|16
Leeds
|4
|1
|1
|2
|1:6
|4
|17
Burnley
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|18
West Ham
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|19
Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|0:4
|2
|20
Wolves
|4
|0
|0
|4
|2:9
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup