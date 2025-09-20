Předplatné

ONLINE: Wolverhampton - Leeds 1:3, Krejčí se trefil! Hosté ale otáčejí

Ladislav Krejčí slaví svůj první gól v Premier League
Ladislav Krejčí slaví svůj první gól v Premier LeagueZdroj: Profimedia.cz
Hráči Liverpoolu se radují z gólu Ryana Gravenberga
Ladislav Krejčí se poprvé trefil v Premier League
Jack Grealish v utkání proti Liverpoolu
Hugo Ekitike vstřelil druhý gól Liverpoolu
Alexander Isak naskočil poprvé v Premier League za Liverpool
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Fotbalisté Liverpoolu v 5. kole anglické Premier League porazili v městském derby Everton 2:1. Obhájci titulu s plným počtem bodů nadále vedou tabulku. Sobotní program je nabitý, Ladislav Krejčí nastupuje za Wolverhampton proti Leedsu a otevřel skóre zápasu. West Ham bez vykartovaného Tomáše Součka hostí Crystal Palace, utká se také Manchester United s Chelsea. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu.

Liverpool poslal do vedení po 10 minutách záložník Gravenberch, který obloučkem na vzdálenější tyč překonal gólmana Pickforda. Nizozemec byl i u druhého gólu, při němž asistoval Francouzi Ekitikému. Letní posila z Frankfurtu se v ligovém ročníku prosadila už potřetí.

Everton se ve druhém poločase zmohl jen na snížení, které obstaral ranou do horního rohu branky Senegalec Gueye po přiklepnutí krajana Ndiayeho. Pětatřicetiletý záložník se stal druhým nejstarším střelcem Evertonu v Merseyside derby po sedmatřicetiletém Samu Chedgzoyovi z roku 1926. Kouč Evertonu David Moyes prohrál na hřišti Liverpoolu desátý zápas po sobě. Jeho tým si připsal druhou porážku v sezoně.

#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool550011:515
2Arsenal43019:19
3Tottenham43018:19
4Bournemouth43016:59
5Chelsea42209:38
6Sunderland42115:37
7Everton52126:57
8Manchester City42028:46
9Crystal Palace41304:16
10Newcastle41213:35
11Fulham41213:45
12Brentford41125:74
13Brighton41124:64
14Manchester Utd.41124:74
15Nottingham Forest41124:84
16Leeds41121:64
17Burnley41034:73
18West Ham41034:113
19Aston Villa40220:42
20Wolves40042:90
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

