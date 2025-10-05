SESTŘIHY: Chelsea v nastavení vyhrála šlágr nad Liverpoolem. Výhra United, Arsenal v čele
Fotbalisté Chelsea gólem Brazilce Estevaa v šesté minutě závěrečného nastavení porazili Liverpool 2:1. Do čela anglické ligy se tak po 7. kole dostal Arsenal, který dnes doma porazil West Ham 2:0. Stejným výsledkem přehrál Manchester United Sunderland a uštědřil mu první porážku po šňůře čtyř zápasů bez prohry. Tottenham zvítězil na hřišti Leedsu 2:1 a ukončil soupeřovu sérii 23 domácích zápasů bez porážky.
Ochozy Stamford Bridge ve 14. minutě výstavní ranou rozjásal záložník Caicedo, jenž se prosadil podruhé v sezoně a už v sedmém kole tak překonal osobní rekord v počtu branek za jednu sezonu Premier League. Liverpool srovnal krok zásluhou Gakpa krátce po uplynutí hodiny hry.
Oba týmy měly následně šance strhnout vedení na svou stranu, na začátku nastavení mohl rozhodnout ve prospěch „Blues„ Fernández, ale hlavou trefil jen tyč. Svého spoluhráče tak o chvíli později zastoupil střídající Estevao, jenž ve skluzu dopravil do branky přihrávku Cucurelly a zaznamenal premiérovou soutěžní branku v dresu Chelsea. Ligový debut tak zhořkl brankáři Mamardašvilimu, který zaskakuje zraněného Alilssona.
Londýnské derby ovládli Gunners
Arsenal od úvodního hvizdu soupeře drtil a narážel jen na vlastní nedokonalosti při zakončení. Prolomil to v 38. minutě odchovanec West Hamu Rice, jenž trefu proti svému bývalému zaměstnanci neoslavil. Konečný výsledek zpečetil ve druhém poločase Saka z penalty.
Mikelu Artetovi po snadném vítězství ale dělá starosti zranění kapitána Ödegaarda, jenž v prvním poločase střídal. “Myslím, že došlo ke střetu kolen a okamžitě cítil, že je něco špatně,„ řekl trenér Arsenalu. “Není to dobré. Má ortézu, budeme muset počkat na verdikt lékařů,„ dodal Arteta.
United vyzráli na nováčka
Po nepodařeném startu sezony média před zápasem se Sunderlandem v případě prohry Manchesteru United spekulovala o konci trenéra Rúbena Amorima. Jeho svěřenci však oddálili jeho možný konec, už po osmi minutách se trefil Mount a po půl hodině hry Šeško. “Rudí ďáblové„ se v neúplné tabulce posunuli na osmé místo, dvě příčky za své dnešní soupeře.
V zápase Leedsu s Tottenhamem se gólově poprvé v ligové sezoně prosadili Tel a Kudus, oba využili nedůraznou defenzivu a jejich střelám pomohla také teč obránce Struijka. Leedsu dal ve 34. minutě naději útočník Okafor, když doklepl vyraženou střelu Aaronsona a vyrovnal. Svěřenci Daniela Farkeho pak ještě v nastavení sahali po bodu, ale výhru hostům uchránil brankář Vicario.
Tottenham vyhrál po dvou remízách a je třetí se ztrátou dvou bodů na vedoucí Arsenal.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|5
|1
|1
|14:3
|16
|2
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|13:9
|15
|3
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13:5
|14
|4
Bournemouth
|7
|4
|2
|1
|11:8
|14
|5
Crystal Palace
|6
|3
|3
|0
|8:3
|12
|6
Chelsea
|7
|3
|2
|2
|13:9
|11
|7
Sunderland
|7
|3
|2
|2
|7:6
|11
|8
Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14:6
|10
|9
Manchester Utd.
|7
|3
|1
|3
|9:11
|10
|10
Everton
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|11
Brighton
|6
|2
|2
|2
|9:9
|8
|12
Fulham
|7
|2
|2
|3
|8:11
|8
|13
Leeds
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|14
Brentford
|6
|2
|1
|3
|9:11
|7
|15
Newcastle
|6
|1
|3
|2
|4:5
|6
|16
Aston Villa
|6
|1
|3
|2
|4:6
|6
|17
Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5:10
|5
|18
Burnley
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|19
West Ham
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|20
Wolves
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup