Předplatné

SESTŘIHY: Krejčí u remízy Wolves. Šlágr pro Chelsea, Arsenal je v čele

Video placeholder
SESTŘIH: Chelsea - Liverpool 2:1. Šlágr rozsekl Estevao, další ztráta šampiona • Zdroj: Canal+ Sport
Radost fotbalistů Wolverhamptonu ze vstřeleného gólu
Fotbalisté Wolverhamptonu remizovali s Brightonem 1:1
Estevao slaví rozhodující gól proti Liverpoolu
Hráči Arsenalu slaví proměněnou penaltu Bukaya Saky
Manchester United porazil Sunderland 2:0
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (4)

Fotbalisté Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím v deseti remizovali 1:1 v 7. kole Premier League s Brightonem. Chelsea gólem Brazilce Estevaa v šesté minutě závěrečného nastavení porazila Liverpool 2:1. Do čela Premier League se tak místo obhájce dostal Arsenal, který v sobotu doma porazil West Ham 2:0. Tottenham zvítězil na hřišti Leedsu 2:1 a ukončil soupeřovu sérii 23 domácích zápasů bez porážky.

Ochozy Stamford Bridge ve 14. minutě výstavní ranou rozjásal záložník Caicedo, jenž se prosadil podruhé v sezoně a už v sedmém kole tak překonal osobní rekord v počtu branek za jednu sezonu Premier League. Liverpool srovnal krok zásluhou Gakpa krátce po uplynutí hodiny hry.

Oba týmy měly následně šance strhnout vedení na svou stranu, na začátku nastavení mohl rozhodnout ve prospěch „Blues„ Fernández, ale hlavou trefil jen tyč. Svého spoluhráče tak o chvíli později zastoupil střídající Estevao, jenž ve skluzu dopravil do branky přihrávku Cucurelly a zaznamenal premiérovou soutěžní branku v dresu Chelsea. Ligový debut tak zhořkl brankáři Mamardašvilimu, který zaskakuje zraněného Alilssona.

Londýnské derby ovládli Gunners

Arsenal od úvodního hvizdu soupeře drtil a narážel jen na vlastní nedokonalosti při zakončení. Prolomil to v 38. minutě odchovanec West Hamu Rice, jenž trefu proti svému bývalému zaměstnanci neoslavil. Konečný výsledek zpečetil ve druhém poločase Saka z penalty.

Mikelu Artetovi po snadném vítězství ale dělá starosti zranění kapitána Ödegaarda, jenž v prvním poločase střídal. “Myslím, že došlo ke střetu kolen a okamžitě cítil, že je něco špatně,„ řekl trenér Arsenalu. “Není to dobré. Má ortézu, budeme muset počkat na verdikt lékařů,„ dodal Arteta.

Video placeholder
SESTŘIH: Arsenal - West Ham 2:0. Rice a Saka poslali Gunners na první místo • Canal+ Sport

United vyzráli na nováčka

Po nepodařeném startu sezony média před zápasem se Sunderlandem v případě prohry Manchesteru United spekulovala o konci trenéra Rúbena Amorima. Jeho svěřenci však oddálili jeho možný konec, už po osmi minutách se trefil Mount a po půl hodině hry Šeško. “Rudí ďáblové„ se v neúplné tabulce posunuli na osmé místo, dvě příčky za své dnešní soupeře.

Video placeholder
SESTŘIH: Man. United - Sunderland 2:0. Lammensův čistý debut, zazářil Šeško • Canal+ Sport

V zápase Leedsu s Tottenhamem se gólově poprvé v ligové sezoně prosadili Tel a Kudus, oba využili nedůraznou defenzivu a jejich střelám pomohla také teč obránce Struijka. Leedsu dal ve 34. minutě naději útočník Okafor, když doklepl vyraženou střelu Aaronsona a vyrovnal. Svěřenci Daniela Farkeho pak ještě v nastavení sahali po bodu, ale výhru hostům uchránil brankář Vicario.

Tottenham vyhrál po dvou remízách a je třetí se ztrátou dvou bodů na vedoucí Arsenal.

Premier League 2025/2026

LIVE
31Detail
LIVE
12Detail
LIVE
20Detail
LIVE
20Detail
LIVE
21Detail
LIVE přestávka
01Detail
LIVE
20Detail
LIVE
21Detail
LIVE
21Detail
LIVE
11Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal751114:316
2Liverpool750213:915
3Tottenham742113:514
4Bournemouth742111:814
5Crystal Palace73319:512
6Chelsea732213:911
7Everton73229:711
8Sunderland73227:611
9Manchester City631214:610
10Manchester Utd.73139:1110
11Newcastle72326:59
12Brighton723210:109
13Aston Villa72326:79
14Fulham72238:118
15Leeds72237:118
16Brentford62139:117
17Nottingham Forest71245:125
18Burnley71157:154
19West Ham71156:164
20Wolves70255:142
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů