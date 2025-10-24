ONLINE: Leeds - West Ham. Hammers prohrávají na půdě nováčka. Hraje Diouf, Souček střídal
Fotbalisté West Hamu hrají v páteční předehrávce 9. kola anglické Premier League na trávníku nováčka Leedsu. Londýnský celek, za který hraje český reprezentant Tomáš Souček, neprožívá ideální vstup do sezony, nachází se na předposledním místě a potřebuje začít sbírat body. Utkání na Elland Road začíná ve 21:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15:3
|19
|2
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|3
Liverpool
|8
|5
|0
|3
|14:11
|15
|4
Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|5
Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16:9
|14
|6
Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14:7
|14
|7
Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9:6
|14
|8
Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|9
Manchester Utd.
|8
|4
|1
|3
|11:12
|13
|10
Brighton
|8
|3
|3
|2
|12:11
|12
|11
Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|8:8
|12
|12
Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|13
Brentford
|8
|3
|1
|4
|11:12
|10
|14
Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7:7
|9
|15
Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:12
|8
|16
Leeds
|8
|2
|2
|4
|7:13
|8
|17
Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19
West Ham
|8
|1
|1
|6
|6:18
|4
|20
Wolves
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup