Nejlepší myslivec v lize. Zadražil před Baníkem připravil guláš. A zase začal zářit
V brance to má Adam Zadražil těžké. Byl zvyklý inkasovat mnohem méně, čísla má pošramocená horší defenzivní hrou mužstva, on sám také chyboval. Přesto konstatování, že vzestup jeho formy kopíruje vzestup Hradce Králové, sedí dokonale. A po vítězství na Baníku 1:0 tuplem. „V pravý moment vytáhne excelentní zákrok, to je na Adamovi nejlepší,“ libuje si David Horejš, trenér Votroků. Kouzlo náruživého myslivce budou chtít v sobotu zrušit Teplice.
V týdnu před zápasem s Baníkem se Malšovickou arénou nesla vůně daňčího guláše. Adam Zadražil nachystal osazenstvu kabiny pochoutku pro gurmány. Dle nadšených spoluhráčů by klidně aspirovala na michelinskou hvězdu. S chutným pokrmem v žaludku Votroci vyhráli v Ostravě 1:0 a gólman předváděl v bráně zvířecí kousky.
„Adam je vášnivý myslivec, chodí střílet. Připravil nám skvělé jídlo. A jelikož jsme pak zvítězili, měl by na lov vyrazit zase,“ směje se trenér David Horejš.
Zadražil je opěrným sloupem Hradce už třetí sezonu. V pětadvaceti letech má odchytáno 62 ligových zápasů a v nich pozoruhodných dvaadvacet nul. Pevné místo v sestavě si získal v sezoně 2023/24. V zimě se klub rozloučil se slovenským brankářem Pavolem Bajzou a řešil, jakou cestou se vydat. Nabízely se rozličné možnosti, sportovní ředitel Jiří Sabou kontaktoval i Tomáše Vaclíka. Ale nakonec se z dvojky na jedničku posunul právě Zadražil.
Pro Hradec to byl jackpot. Vysoce elegantní rozuzlení gólmanské otázky. Během šestnácti jarních partií vychytal ligový nováček osm nul! A jelikož stejně pokračoval i v další sezoně (34 zápasů, 12 čistých kont), otevřel si reprezentační dveře. Východočeši v něm našli oporu. Chlapa, co dovede v klíčových chvílích zamknout branku a zahodit klíče.
„Jeho velikou schopností je, že nás nenechá dostat pod tlak. Umí si dojít pro dlouhé míče do hloubi pole, nebojí se vyběhnout. V šestnáctce sbírá vysoké centry, to je jeho doména. V tom je obrovsky silný, určitě jeden z nejlepších lize. Obraně tím strašně moc pomáhá,“ vypravuje Horejš.
V minulé sezoně byl v TOP 10 evropských ligách na druhém místě mezi gólmany, co v zápasech nejvíce chodí pro centry. Slušné ocenění.
Ale co je ještě důležitější, má schopnost „great saves“. Neobyčejných zákroků, kterými dovede zdeptat ofenzivní hráče rivalů. „V pravý moment, kdy se zápas láme, vytáhne excelentní zákrok, to je na Adamovi nejlepší,“ rozplývá se hradecký trenér.
To víte, když mu zavolá Cesc Fábregas…
Pravda, o víkendu v Ostravě čaroval za stavu 0:0 i při jednobrankovém vedení. Skvělé zákroky předváděl ve vítězném, z hradeckého pohledu výročním, utkání se Spartou. A kdo viděl, jak během duelu s Libercem během tří vteřin zneškodnil dvě tutovky Lukáše Maška, je v úžasu ještě teď.
„Zadrimu Hradec obrovsky sednul, má to tady rád. A naopak, v klubu máme rádi jeho. Je to srandista, v kabině pouští muziku. Kluk vyloženě do party,“ nechává nahlédnout za kulisy Horejš.
A zároveň přidává další důležitý poznatek, který ze Zadražila dělá špičkového ligového gólmana. „Má neskutečnou sílu v nohou, dynamiku, odraz. A taky hlavu. V Plzni sice dostal tři góly, v tom třetím měl prsty, ale krátce nato hned stáhl dva těžké centry. V tomto si ho obrovsky ceníme.“
V létě Zadražila zkoušelo přetáhnout Como, klub italské Serie A. Hradec však nabídku ve výši zhruba půl milionu eur vrátil s díky zpět. Za podprůměrné odstupné se nechtěl čísla jedna zbavit.
Odchovanec jihočeského Chýnova nebyl s verdiktem vedení ztotožněn. Toužil vyrazit za dobrodružstvím, otevírala se před ním životní smlouva. Možná i to se odrazilo v jeho koncentraci v úvodní sadě sezonních zápasů. „To víte, když mu zavolá Cesc Fábregas…“ rozpřáhne ruce Horejš.
„Zacloumalo to s ním, měl vidinu jít do ciziny, museli jsme to s ním probrat. On ale ví, že přestup jednou určitě přijde. I tak si myslím, že od začátku sezony podával dobré výkony,“ tvrdí.
Minulý ročník měl excelentní. Chytil víc než sedm gólů navíc (7,5), v lize byl v zásadním brankářském parametru druhý za Matoušem Trmalem. V aktuální sezoně je pátý s plus 1,7 chycené branky navíc.
Jeho forma roste, existuje předpoklad, že číslo ještě výrazně vystřelí. Třeba už v sobotu s Teplicemi. Zadražil patří mezi brankářská esa soutěže, nejlepším myslivcem v Chance Lize je ale určitě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|12
|2
|4
|6
|17:27
|10
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu