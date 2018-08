Proč Králův přestup stopli? Kouč Bordeaux se pustil do šéfa a skončil

„Teplice obdržely na Alexe oficiální nabídku a s trenérem Poyetem jsme vedli několik konzultací. Pak se ale stalo, co se stalo, tak jsme odjeli zpátky do Česka. Je to komplikace a čekáme, jak to dopadne. Definitivní rozhodnutí Bordeaux ještě neudělalo. Jednáme dál,“ řekl pro iSport.cz hráčův agent Karol Kisel.

Společně s Králem ve čtvrtek osobně sledovali postup Bordeaux přes Mariupol v předkole Evropské ligy. Druhý den se měl transfer dotáhnout a stvrdit podpisy všech účastníků.

Ovšem ještě po výhře 2:1 se vznětlivý trenér Gus Poyet opřel do klubového vedení, protože mu pod rukama prodalo útočníka Gaëtana Labordeho do Montpellieru. Jednak s přestupem nesouhlasil a jednak o něm byl informován pozdě – až když bylo po všem.

„Nejsem z toho šťastný. Je to jeden z mých nejhorších dnů v klubu. To, co vedení udělalo, je ostudné. Jasně jsem řekl, aby Labordeho neprodávalo, dokud za něj nekoupíme náhradu. Místo toho ho nechali jít. Přijel jsem na sraz v 11:35 a Laborde už tady nebyl. Byl v Montpellieru. A nikdo mi nic neřekl. Žádám vysvětlení od majitele nebo prezidenta. Hned zítra. Potom uvidíme, jestli tady vůbec zůstanu,“ řekl Poyet po čtvrtečním utkání.

Možná ho bude vybírat Thierry Henry

Vysvětlení dostal. Schůzka s šéfy trvala krátce, během deseti minut bylo rozhodnuto. „Poyet byl na týden odstaven z funkce,“ znělo oficiální stanovisko klubu. Část týmu dokonce na protest odmítla trénovat, situace se zklidnila až po hodinové diskuzi se sportovním ředitelem Stéphanem Martinem. A o víkendu proti Toulouse (1:2) už vedl Bordeaux dočasný trenér Éric Bédouet.

Nebýt toho všeho, Král by měl od pátku podepsanou smlouvu. Teď musí čekat, přičemž je vysoce nepravděpodobné, že se Poyet na lavičku vrátí. Uruguayský kouč měl na jeho příchodu největší zájem, vytipoval si jej z několika kandidátů a údajně s ním výhledově počítal do základní sestavy. Doporučení měla dodat i letitá opora Jaroslav Plašil. Nyní o Králově transferu zřejmě rozhodne až nový kouč.

A dost možná jím bude legendární Thierry Henry, dosavadní asistent Roberta Martíneze u belgické reprezentace. Majitel Bordeaux ho má na pomyslném seznamu kandidátů úplně nejvýš.