Parťák se opřel do Neymara: Není lídr! Je nejlepší, ale musí víc poslouchat | iSport.cz

Brazílie se pomalu začíná upínat k mistrovství světa v Kataru. Kanárci touží po šestém triumfu, ale mundial nevyhráli už skoro dvě dekády. Jejich největší hvězdou má být Neymar, ale pokud má zvednout trofej nad hlavu, bude muset předvést skvělé výkony nejen na hřišti.

„Neymara potřebujeme, to je jasné. Ale musí zlepšit ve spoustě věcí mimo hřiště, to je pro fotbalistu hodně důležité, aby pak na place ukázal to nejlepší, co umí,“ prohlásil v rozhovoru pro ESPN další Brazilce, bek Rafael.

Neymara zná velmi dobře. Oba byli součástí týmu, který v Londýně 2012 získal olympijské zlato, v posledních letech se potkávají ve francouzské lize, kde hrají za PSG a Lyon.

„Myslím, že to není vůdce. Lídr v kabině. Je vážně dobrý, takže předvádí dobré výkony. Ale když se opravdu soustředí a je koncentrovaný, je nejlepší na světě,“ zamyslel se Rafael o kolegovi.

Od přestupu z Barcelony do PSG si 28letý Neymar drží primát nejdražšího fotbalisty v historii, jenže novinové titulky se často zaobírají i něčím úplně jiným než góly a statistikami. Na začátku sezony si znovu musel získávat pařížské fanoušky, kteří mu ne a ne odpustit touhu po návratu do Katalánska, narozeninovou oslavu uspořádal v nočním klubu, i když byl oficiálně zraněný. Jindy zase parodoval „zenovou“ oslavu zázračného mladíka Dortmundu Erlinga Haalanda…

„Má okolo tolik rozptýlení, přitom fotbal musí být první volba. On to tak nemá a má problém poslouchat. Chtěl by slyšet, že je nejlepší, kouzelník a tak, ale tak to v životě nejde. Myslím, že když bude víc poslouchat, Brazílii půjde těžko zastavit,“ řekl Rafael.

V přerušené Ligue 1 si ale Neymar vede podstatně líp než Rafael. Zatímco PSG přerušenou soutěž vedou o 12 bodů před Marseille a to ještě mají zápas k dobru, Lyon je až sedmý s odstupem propastných 28 bodů.