Neymar v růžovém. Další zranění k narozeninám a mejdan i po něm | iSport.cz

Hvězdný Neymar při utkání PSG s Montpellier, kdy se dostal do hádky s rozhodčím • Reuters

Brazilský útočník Neymar v utkání PSG proti Montpellier, do nějž nastoupil s růžově obarvenou hlavou • Reuters

Tohle období by měl raději vymazat z fotbalového kalendáře. Hvězdný útočník Neymar už třetí rok po sobě vynechá zápas kvůli zranění v době svého narození. Brazilský forvard si v sobotu při utkání PSG s Montpellier (5:0), do kterého nastoupil s růžově obarvenou hlavou, poranil žebra a vynechá úterní ligu proti Nantes. V neděli navíc pozval spoluhráče na pompézní oslavu, což se příliš nelíbilo trenérovi Thomasi Tuchelovi.

Neymarovi důležitá data z jeho rodiny přivádí na hřišti samé patálie. V letech 2018, 2019 i 2020 není k dispozici pro zápas v době, kdy se narodil. K tomu už pět sezon po sobě vynechal zápas v období okolo 11. března, kdy se narodila jeho sestra.

Smolnou sérii nezlomí ani letos. V sobotním ligovém utkání si nepříjemně poranil žebra, což ho vyřadí minimálně pro úterní duel na hřišti Nantes. O den později přitom oslaví 28. narozeniny.

V sobotu se přímo na hřišti nechal ošetřovat, ale nakonec utkání dohrál a byl u jasné demolice 5:0 proti Montpellier. Na jednu branku přihrál Mbappému, do statistik se zapsal ještě žlutou kartou za nesportovní chování.

Neymar nastoupil do utkání v novém sestřihu s obravenou hlavou narůžovo, před výkopem nezapomněl ani na svůj sportovní vzor. Na rozcvičku přišel s dresem a jmenovkou Kobeho Bryanta, aby uctil památku tragicky zesnulého basketbalisty.

Brazilská superstar řešila po utkání jiný problém, než bolestivé zranění. V neděli, den po zápase a dva dny před dalším duelem (navíc venkovním) uspořádal honosnou party. Pozval i některé spoluhráče a všichni si užívali noc v klubu v centru Paříže blízko Eiffelovky.

„Je tohle způsob, jak se co nejlépe připravit na zápas? Určitě ne. Je to ta nejhorší věc na světě? Také ne,“ odpověděl při dotazech na nedělní dění trenér PSG Thomas Tuchel. „Vždycky budu chránit své hráče, tenhle tým opravdu miluju. Ale uznávám, že po téhle party je jejich ochrana složitější. Nicméně není to černobílé,“ upozornil německý kouč.

Chování jeho svěřenců ho ale mrzelo. „Je to škoda, protože takhle dáváme lidem šanci, aby o nás mluvili špatně. Musíme se s tou situací vypořádat. Ale já nebudu nechávat některé hráče na lavičce nebo dokonce doma kvůli tomu, že šli na oslavu,“ postavil se za svůj kolektiv.

V úterý večer v Nantes ale určitě nebude mít na hřišti Neymara, ústřední postavu celé oslavy. Zároveň muže, kterému pravděpodobně osud nepřeje, aby na své narozeniny hrál fotbal...