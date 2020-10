Mbappé odejde, píší ve Francii. Dva favorité přestupu, Barcu nemá rád

Chce psát historii fotbalu. Vyhrávat ty největší trofeje a nejlíp každý rok. Navlékání korálku na šňůru triumfů v Ligue 1 už Kylianu Mbappému nemusí stačit a francouzští novináři i experti se shodují, že jeho dny v PSG se jednoho dne sečtou a uzavřou.

„Mbappé má na stole návrh na prodloužení smlouvy, ale odmítá ho podepsat a nevypadá to, že by se tak v nejbližší době mělo stát,“ napsal renomovaný server L'Équipe. Mbappé má sice smlouvu do konce června 2022, ale to už by ho katarští majitelé museli pustit zadarmo. Zbývá jim ještě jedno léto, kdy se na případném přestupu dá pořádně vydělat.

„Příští léto by mohlo odejít buď do Realu Madrid, nebo do Liverpoolu,“ prozrazuje nejvážnější aspiranty na Mbappého přestup Le Parisien. Zájem měla mít i Barcelona, ale ta je ale podle Parisienu v horší pozici proto, že ji útočník prostě a jednoduše nemá rád.

Zato „bílý balet“ má v kapse velký trumf: Zinedina Zidana – Mbappého idol z dětství. „Ještě než mi bylo 14, zavolali mi z Madridu, že by mě chtěli vidět. S tátou nás vyzvedl Zidane, že nás sveze na hřiště. Nastoupil do auta a já zkameněl. Ptal jsem se, jestli se mám zout, než nasednu,“ vzpomínal Mbappé pro Players Tribune. „Přišlo mu to vtipné, ale já byl v Zidanově autě. Já, Kylian z Bondy.“

Ve Španělsku už se na novou hvězdu těší, fotbalový magazín AS ho má vyfoceného na své poslední obálce s titulkem „Mbappé myslí bíle.“ Jenže tahle mince má i červenou stránku.

Vedle Realu po Francouzovi touží i Liverpool, který to nijak nezakrývá. Jürgen Klopp se už před dvěma lety na poslední chvíli snažil tehdy ještě teenagera přesvědčit, aby nešel do Paříže, ale na sever Anglie. Tehdy se to ještě nepovedlo, ale po schůzce zůstal vzájemný respekt.

„Liverpool je skvělý klub. Výborní hráči, fantastický manažer a pořád vyhrávají, vyhrávají a vyhrávají,“ jsou jako stroj,“ vychvaloval „Reds“. S trojicí Mané, Firmino, Salah by měl sice těžší konkurenci, zato by mohl skvěle zapadnout do Kloppova náročného herního stylu.

Všechny strany mají na jednání skoro celý rok, aktuální letní přestupové okno sotva skončilo. Parisien už ale spekuluje, že díky koronavirové krizi by Mbappého cena mohla spadnout až ke stům milionům eur (2,7 miliardy korun), přitom ho Pařížané z Monaka pořizovali skoro za dvojnásobek.