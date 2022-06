Další rána pro Plašila. Bordeaux kvůli dluhům míří až do třetí ligy

Francouzský fotbalový klub Girondins Bordeaux byl kvůli finančním problémům přeřazen do třetí ligy. Šestinásobný domácí šampion, v jehož dresu strávil deset let Jaroslav Plašil a nyní je asistentem trenéra, v uplynulé sezoně sestoupil z nejvyšší soutěže do druhé ligy. Po přezkoumání ekonomické situace ale musí kvůli vysokým dluhům ještě o soutěž níž. Oznámilo to vedení ligy LFP.