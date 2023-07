Mbappé vyřazen PSG: Al Hilal nabízí miliardový únik. Hvězdy NBA závidí

Vztah Kyliana Mbappého a PSG je na bodu mrazu. Francouzští mistři se svou největší hvězdou nadále nepočítají, a proto ji ani nevzali na asijské turné. Saúdskoarabský Al Hilal neváhal a do Parku princů zaslal přímo dechberoucí nabídku. Pařížané by dle ní inkasovali za čtyřiadvacetiletého forvarda rekordní balík a sám Mbappé by si pak za jediný rok v Rijádu vydělal 17 miliard korun. Hvězdy NBA projevily touhu obdržet totožný návrh smlouvy.

Pozice Paris Saint-Germain je neměnná. Buď Kylian Mbappé brzy podepíše prodloužení smlouvy, která vyprší na konci nadcházející sezony, nebo bude toto léto prodán. Pro pařížský celek nepřipadá v úvahu, že by přišel o svou největší hvězdu bez finanční kompenzace. Vzhledem k už nyní astronomické Mbappého výplatě, a různým dalším bonusům, jež od klubu dostal, by takový scénář dostal Les Parisiens do velkých problémů s finančním fair play.

„Nikdo není víc než tento klub. Včetně mě! Jste v nejlepším tréninkovém centru na světě. Máte vše pro to, abyste dosáhli úspěchu. Neexistují výmluvy pro neúspěch,“ přivítal mužstvo na začátku přípravy prezident klubu Násir Al-Chelajfí v nově otevřeném tréninkovém centru PSG. Moderní komplex v Poissy, předměstí Paříže nacházející se dvacet minut jízdy autem od Parku princů, vyšel klub na 350 milionů eur (8,5 miliardy českých korun).

Právě v úchvatném areálu rozléhajícím se na 74 hektarech trénuje Kylian Mbappé spolu s dalšími postradatelnými členy kádru PSG. Mezi nimi jsou i záložníci Leandro Paredes, Gini Wijnaldum či Julian Draxler. Zbytek mužstva absolvuje předsezónní turné po Japonsku a Jižní Korey.

„Je nepřípustné tímto způsobem vytvářet tlak na zaměstnance, aby souhlasili se zaměstnavatelovými požadavky. Takové jednání je proti francouzským zákonům,“ nelíbí se tato praktika Unii francouzských fotbalistů. Právníci PSG jsou však pevní v kramflících a za rozhodnutím vynechat Mbappého z asijského turné si klub stojí.

Jeden z nejlepších fotbalistů světa je již údajně domluven na smlouvě na své vysněné adrese. V Realu Madrid. Los Blancos ovšem nechtějí pařížskému celku zaplatit přehnaně vysokou přestupovou částku a rádi na Mbappého rok počkají.

Se zdánlivě ideálním řešením pro všechny zúčastněné strany se tak do celé situace nyní vložil nejúspěšnější saúdskoarabský klub. Poté, co Al Hilal nepřivedl Lionela Messiho, si nyní v Rijádu vyhlédli druhou klíčovou postavu posledního finále mistrovství světa. Za Mbappého je Al Hilal ochoten PSG vyplatit 300 milionů eur (7,25 miliardy korun). Sám hráč by pak dostal smlouvu, dle níž by za rok inkasoval 700 milionů eur (17 miliard korun) a za rok by mohl zadarmo odejít do Madridu. Na první pohled pro všechny perfektní vyústění celé situace.

Astronomická nabídka dokonce vzbudila rozruch mezi hvězdami basketbalové NBA

„Vemte si mě. Vypadám jako Mbappé,“ rozesmál i samotného hráče Giannis Antetokounmpo. „Jsi vítaný jako fanoušek,“ odvětil hvězdě Milwaukee Bucks Al Hilal.

Přidal se i LeBron James, který dal najevo, že by za stejnou smlouvou ze Spojených států do Rijádu doběhl jako Forrest Gump.

Rozehrávač Portlandu Damian Lillard jen kroutil hlavou nad Mbappého možnou smlouvou, zatímco Draymond Green z Golden State Warriors začal zjišťovat, zda mají v Saúdské Arábii i basketbalové soutěže. Spoluhráč Stephena Curryho přitom v únoru podepsal čtyřletou smlouvu v hodnotě 100 milionů dolarů. Dle Greenových slov však na ní ještě inkoust nezaschnul.

Jisté je, že Mbappého přestupová sága ještě zdaleka není u konce.

Dosavadní tři nejdražší přestupy v historii fotbalu:

Neymar / Barcelona > PSG (2017) - 222 milionů eur (5,4 miliardy korun) Mbappé / Monaco > PSG (2017) - 215 (5,2) Coutinho / Liverpool > Barcelona (2017) - 135 (3,3)

300 – Tolik milionů eur nabízí Al Hilal PSG za Mbappého. V přepočtu jde o 7,25 miliardy korun.

700 – Na tolik milionů eur by si Mbappé přišel během sezony v Rijádu. Na koruny to je 17 miliard.

Za měsíc by to bylo 1,42 miliardy korun

Za týden 327 milionů korun

Za den 46,6 milionů korun

Za hodinu 1,9 milionů korun

Za minutu 32 tisíc korun

Za sekundu 533 korun

34 471 Kč – Takový je český medián mezd. Kylian Mbappé by se na tuto částku v Al Hilalu dostal za 64 sekund.

477 – Tolik milionů eur (11,5 miliardy korun) si vydělal LeBron James za celou svou dvacetiletou kariéru v NBA.