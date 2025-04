Karty byly rozdány jasně. Paris Saint-Germain stačilo k jistotě titulu neprohrát v Parku princů s o záchranu bojujícím Angers. S přehledem (o dvacet šest gólů) nejproduktivnější útok soutěže se při otvírání obrany outsidera natrápil, ale vítězství zajistil po změně stran devatenáctiletý talent Désiré Doué. Letní posila z Rennes si na zadní tyči našla centr Chviči Kvaraccheliji a vstřelila dosud nejdůležitější gól kariéry. Výhra 1:0 znamenala odstartování oslav.

„Jsem moc šťastný a spokojený. Je na místě poděkovat především našim fanouškům, kteří nás vydatně podporují. Úspěch je jejich zásluhou stejně jako všech hráčů i pracovníků. Je to zatím senzační sezona. Jsme ještě lepší než před rokem,“ hlásí trenér Luis Enrique. PSG dovedl na vrchol francouzské ligy i ve své druhé sezoně v klubu.

Zvládl to navíc bez největší hvězdy posledních let, Kyliana Mbappého. Náročný španělský kouč odchod útočné hvězdy do Realu Madrid příliš neoplakával. Mbappému vždy vyčítal malé zaujetí pro defenzivní činnost. PSG naopak v tomto ročníku vsadilo na poctivé týmové pojetí hry a taktika nese jasné plody. Ofenzivní nebezpečí je rozloženo do více hráčů. Nejvíce pak do Ousmana Dembélého, který jako nejlepší střelec ligy prožívá životní sezonu.

Ta však ještě ani zdaleka není u konce, což bylo vidět i na projevené radosti. Hráči PSG obešli vítězné kolečko, slavnostně vyhazovali trenéra Enriqueho do vzduchu a s rodinami si užívali dosaženého úspěchu. Nešlo ale o nic bujarého. Již ve středu totiž přijede Aston Villa a zvednout konečně nad hlavu Ušatý pohár by bylo známkou vskutku výjimečného ročníku.

„Je to důležitý milník. Dá nám sílu do zbytku sezony, abychom nadále tvrdě pracovali a zlepšovali se. Máme před sebou totiž jasně vytyčené cíle a chceme vyhrát vše, co půjde,“ dává gólman Gianluigi Donnarumma najevo, že Pařížanům nestačí jen francouzský superpohár a triumf lize. PSG totiž pošilhává po quintuplu, tedy zisku hned pěti trofejí v jednom ročníku. Kromě již zmiňované čtvrtfinálové bitvy v Lize mistrů čeká pařížský celek finále francouzského poháru s Remeší a úplná novinka v podobě mistrovství světa klubů.

Nejvíce francouzských titulů

PSG : 13

: 13 Saint-Étienne : 10

: 10 Marseille : 9

: 9 Monako : 8

: 8 Nantes: 8

Ani v Ligue 1 ještě není hotovo. Hlavním cílem je zvládnout zbylých šest kol bez porážky. PSG by se tak stalo prvním mistrem soutěže bez jediné prohry. „Je to náš cíl,“ neskrývá Enrique.

Do historie se už nyní bezpochyby zapsal kapitán týmu, stoper Marquinhos. Třicetiletý Brazilec přišel do Parku princů před dvanácti lety a nyní se stal již podesáté mistrem Francie. Jako vůbec první fotbalista v historii.

„Je to něco šíleného. Samozřejmě z toho mám obrovskou radost. Je velkou výzvou udržet se na takto vysoké úrovni tolik let. V této sezoně jsme po celou dobu drželi vysokou výkonnost, a proto si tuto radost zasloužíme. Je to moc příjemný pocit. Dvakrát jsem tu zažil, jaké to je nezískat titul, a to naopak strašně bolí. I díky tomu si dnešek umím o to víc užít,“ září lídr týmu.

Proti Aston Ville však spoluhráčům nepomůže. Musí si totiž odpykat trest za žluté karty.

„Nebudu na hřišti, ale budu zde pro kluky. Po reprezentační přestávce jsme vyhráli tři zápasy v řadě, takže jsme v nejlepším možném rozpoložení. Budeme se držet naší mentality, trenér nám ukáže, jak se můžeme zlepšit a budeme jistě skvěle připraveni,“ těší se Marquinhos.

V PSG prožívají radostnou sezonu, která může dostat ještě velice sladký konec.

Francouzská fotbalová liga - 28. kolo:

Paris St. Germain - Angers 1:0

Branka: 55. Doué