Karabec večer odletěl do Lyonu. Zbývá lékařská prohlídka, už mluvil s trenérem

Kvalita na straně Sparty. Ryneš jde nahoru, Birma bez rozpaků na penaltu
Adam Karabec se raduje z branky
Adam Karabec nastoupil v úvodním utkání EURO do 21 let proti Anglii až z lavičky
Adam Karabec se podílel na postupu Hamburku do bundesligy
Český fotbalista Adam Karabec po postupu Hamburku do bundesligy sedí uprostřed zdemolovaného hřiště
18
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Francie - Ligue 1
Mění klub, ligu i zemi. Přesto se Adamu Karabcovi nejspíš splní to, co si od konce hostování v Hamburku přál. Talentovaný záložník se vydá na další zahraniční angažmá. Sparta, s níž odstartoval letní přípravu, se dohodla na podmínkách s Olympiquem Lyon. V něm se dvaadvacetiletý hráč potká také s Pavlem Šulcem.

V neděli chyběl v nominaci pro ligové utkání Sparty, která porazila Olomouc těsně 1:0. Adam Karabec nebyl trenérovi Brianu Priskemu k dispozici, přitom se neobjevil na oficiální listině zraněných hráčů. V té době už všechno směřovalo k tomu, že kreativní záložník je na odchodu z letenského týmu.

Plán byl následující: Karabec odletí v pondělí večer do Francie, aby v posledních hodinách velmi diskutovaný transfer do Lyonu dotáhl k podpisu smlouvy. K němu má dojít až po úspěšné zdravotní prohlídce, která je na programu v úterý ráno.

