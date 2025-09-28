ONLINE: Lille - Lyon. Karabec v základní sestavě hostů, Šulc na lavičce
Fotbalisté Lyonu v 6. kole francouzské Ligue 1 hrají na hřišti Lille. Hostující celek s českými reprezentanty Adamem Karabcem a Pavlem Šulcem vstoupil do sezony čtyřmi výhrami a jednou prohrou. Přidá další tříbodový zápis dnes? Sledujte ONLINE přenos na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|6
|5
|0
|1
|12:4
|15
|2
Marseille
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|3
Monaco
|6
|4
|0
|2
|14:10
|12
|4
Lyon
|5
|4
|0
|1
|7:3
|12
|5
Štrasburk
|6
|4
|0
|2
|9:7
|12
|6
Lille
|5
|3
|1
|1
|13:8
|10
|7
Lens
|5
|3
|0
|2
|8:5
|9
|8
Rennais
|5
|2
|2
|1
|7:8
|8
|9
Toulouse
|6
|2
|1
|3
|9:11
|7
|10
Paris FC
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|11
Nice
|6
|2
|1
|3
|7:10
|7
|12
Lorient
|6
|2
|1
|3
|9:14
|7
|13
Auxerre
|6
|2
|0
|4
|4:8
|6
|14
Angers
|5
|1
|2
|2
|3:4
|5
|15
Nantes
|6
|1
|2
|3
|5:7
|5
|16
Stade Brest
|5
|1
|1
|3
|9:11
|4
|17
Le Havre
|5
|1
|1
|3
|6:8
|4
|18
Metz
|5
|0
|1
|4
|5:13
|1
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup