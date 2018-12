Ronaldo si rýpnul do Messiho i Realu: Juventus? Nejlepší parta a rodina

Pochybnosti, že by se v Itálii nemusel prosadit, třiatřicetiletý útočník brzy jasně odmítl. V úvodních třech kolech italské ligy sice neskóroval, od té doby už ale pálí pravidelně. Během patnácti utkání se dostal na deset gólů, o jednu trefu lepší je jen Polák Krzysztof Piatek z Janova.

A bilance Juventusu? Čtrnáct vítězství z patnácti zápasů, osmibodový náskok v čele Serie A. Není proto divu, že Ronaldo září spokojeností. „Jsem tady skutečně šťastný. Město je hezké, fanoušci jsou velmi milí. A Juventus na mě působí jako fantastický klub, který je neuvěřitelně organizovaný,“ ocenil pětinásobný držitel Zlatého míče fungování mužstva.

Líbí se mu i celkový přístup hráčů. „Všichni jsou pokorní a pracují velmi tvrdě. Je to ta nejlepší parta, se kterou jsem kdy hrál. Cítíme se opravdu jako jeden tým. Jinde naopak jsou hráči, kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní,“ podotkl Ronaldo a vyzdvihl chování hvězdných parťáků. „Každý je pořád pokorný. I když Dybala nebo Mandžukič zrovna neskórují, tak je vidíte v dobré náladě,“ doplnil Portugalec.

Z jeho slov lze odečíst, že v minulých angažmá se s něčím podobným nesetkal. A jak vyznívá přímé srovnání Juventusu s Realem, kde strávil devět úspěšných sezon? „Kluby jsou velmi odlišné. Juventus je víc jako rodina,“ reagoval Ronaldo.

V létě se hodně řešilo, že přestupem do Itálie CR7 ukončil letité soupeření s Lionelem Messim, lídrem Barcelony. Obě fotbalové ikony posledních let se teď mohou potkat jedině v Lize mistrů, kde si už oba jejich současné celky zajistily postup do osmifinále. Ronaldovi však tahle rivalita neschází. „Ne, možná spíš já chybím jemu,“ usmál se.

Zároveň by ale přivítal, kdyby se technický Argentinec podobně jako on ještě rozhodl vydat za novým angažmá. „Líbilo by se mi, kdyby jednou přišel do Itálie. Ale pokud je šťastný v Barceloně, tak to respektuju. Pro mě je život výzva. Příchodem do Turína jsem opustil svou komfortní zónu a dokázal, že jsem stále výjimečný hráč,“ poukázal Ronaldo na fakt, že kromě Juventusu předtím uspěl i v Realu a Manchesteru United.