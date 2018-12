Itálie řeší sudí. Allegri se opřel do šéfa Neapole. Roli hrál i Schick | iSport.cz

Kouč Juventusu Massimiliano Allegri vyjádřil znepokojení nad výroky šéfa Neapole Aurelia De Laurentiise, který si stěžoval už předem na nominaci rozhodčího k duelu jeho týmu proti Interem Milán. Pikantní je, že Neapol pak vyfasovala dvě červené karty...

Juventus podruhé v sezoně ztratil body. Ačkoliv po vlastním gólu Berata Djimsitiho vedl na hřišti Atalanty Bergamo už ve 2. minutě 1:0, nevyhrál. Domácí totiž díky dvěma trefám Duvana Zapaty skóre otočili a „Staré dámě“ zajistil alespoň bod za remízu 2:2 až střídající Cristiano Ronaldo.

To, že Portugalec nebude v základní sestavě, avizoval trenér Juventusu Massimiliano Allegri už den před zápasem. "Vtípky stranou. Hraje skvěle, má skvělé statistiky, ale pro nás je klíčové, aby měl formu a sílu i v druhé polovině sezony, kdy se bude rozhodovat Liga mistrů," objasnil, proč nenominoval Ronalda do základní sestavy.

I přes zaváhání zůstávají Bianconeri nadále neporažení a kralují Serii A. „Chtěli jsme vyhrát, což se nepovedlo, nicméně remíza je dobrý výsledek. Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, navíc jsme odehráli druhý poločas v deseti a i přesto se nám podařilo získat bod,“ řekl k zápasu kouč Juventusu a přiznal, že vyloučení Rodriga Bentancura zápas hodně ovlivnilo, nicméně rozhodnutí sudího nezpochybnil. Naopak!

„Jsem velmi naštvaný. Nikdy nehovořím o rozhodčích, ale nyní musím. Luca Banti odpískal dobré utkání, ale problém, na který chci reagovat, je jinde. Je zde mnoho ředitelů a šéfů klubů, kteří se vyjadřují k rozhodčím. Jsem z této situace velmi znepokojený, protože pokud chceme italský fotbal posunout dál, tak takto se nám to nepovede,“ uvedl Allegri.

Reagoval tím na výrok šéfa Neapole Aurelia De Laurentiise, který ještě před večerním zápasem mezi Interem Milán a Neapolí prohlásil, že ho zklamala nominace rozhodčího Paula Mazzoleniho. „Vždycky když nás pískal, byl špatný, nikdy nebyl nestranný,“ řekl k sudímu neapolský boss.

A právě tato slova, která De Laurentiis pronesl směrem k rozhodčímu, rozhněvala trenéra Juventusu. „Není to vůbec hezké, takto se vyjadřovat před zápasem k rozhodčím. Musíme vychovávat fanoušky. Sudí v Itálii jsou jedni z nejlepších na světě, ale chce to více úcty a nadhledu. Ale to jsou věci, které si nekoupíte,“ opřel se do šéfa Neapole Allegri.

Neapol to měla za dvě červené a prohrála

„Když dochází ke střetům mezi fanoušky, je nám to líto a stěžujeme si. Jsme to ale my, kdo jim musí dávat správný příklad. Omlouvám se, ale takovými prohlášeními se italský fotbal nezlepší,“ dodal.

V samotném zápase mezi Interem a Neapolí, jakoby zafungovala vyšší moc. Ještě deset minut před koncem byl stav 0:0. Pak ale zastavil u postranní čáry pronikajícího Mattea Politana nedovoleně Kalidou Koulibaly a uviděl od rozhodčího Mazzoleniho žlutou kartu. Neapolský obránce si poté neodpustil nesmyslné gesto a sudímu zatleskal. Jak už to bývá, za tento svůj výlev si vysloužil druhou žlutou, a tedy i červenou kartu.

Aby toho ale nebylo pro Neapol málo, příšla i o bezbrankovou remízu. V 93. minutě totiž inkasovala po střele střídajícího Lautara Martineze a z Milána si tak odvezla prohru 0:1. Navíc nakonec dohrávala v devíti, když v 95. minutě viděl další červenou Lorenzo Insigne.

Pokračujme v ničení fotbalu

To, že jsou v Itálii mnohá rozhodnutí sudích často komentována lidmi z fotbalové veřejnosti dokládá i výrok záložníka Sassuola Alfreda Duncana po zápase s AS Řím. „Klid, tohle není gól. Pokračujme v ničení fotbalu tím, že předem rozhodneme, kdo vyhraje zápas," napsal na svůj Twitter. Po několika minutách však příspěvek smazal.

Příspěvek Joela Duncana • Foto Twitter

Reagoval tak na situaci, ve které sehrál jednu z hlavních rolí český útočník Římanů Patrik Schick. Ten si počínal trochu nemotorně při bránění a málem si dal vlastní gól. Situaci musela rozuzlit až goal-line technologie, která ukázala, že Schicka od vlastní branky zachránily milimetry. Inkriminovaný moment naleznete v přiloženém videu.

Český útočník AS Řím Patrik Schick si dal v zápase se Sassuolem málem vlastní gól. Od něj ho zachránily milimentry, které rozuzlila goal-line technologie • Foto Repro Sky Sport