Juventus začal výhrou, v Parmě rozhodl Chiellini. Neapol zvládla přestřelku | iSport.cz

Sedmibrankovou přestřelkou do Serie A vstoupili vicemistři z Neapole, kteří na hřišti Fiorentiny vyhráli 4:3. Do vedení se dostali domácí, ale pak k obratu zavelel Lorenzo Insigne. Ještě v první půli z penalty zvýšil na 2:1, a když Neapol neudržela vedení 3:2, postaral se chvíli po gólu domácích na 3:3 o rozhodující zásah. Za Fiorentinu v závěru nastoupil Franck Ribéry, který do Itálie přišel po dvanácti letech v Bayernu Mnichov.

Sarri se zotavuje ze zápalu plic a Juventus už dříve oznámil, že kouč kvůli tomu přijde nejen o dnešní duel v Parmě, ale také o následující domácí zápas s Neapolí. Turínský celek navíc nastoupil bez výrazných změn v sestavě, všechny letní posily včetně Matthijse de Ligta, Aarona Ramseyho nebo klubové legendy brankáře Gianluigiho Buffona zatím chyběly.

Cristiano Ronaldo se sice proti Parmě prosadil, jeho trefu však následně zrušil VAR kvlli ofsajdu



4 zobrazit galerii

Chiellini poslal Juventus do vedení v 21. minutě, kdy tečoval střelu Alexe Sandra. Chvíli nato nebyl po poradě s videorozhodčím kvůli ofsajdu uznán gól Cristiana Ronalda. Parma poté postupně vyrovnala hru, a i když to v závěru vypadalo, že hostům docházejí síly, vyrovnat se jí nepodařilo.

„Tým hrál skvěle, zejména v prvním poločase,“ řekl asistent Giovanni Martusciello, který Sarriho na lavičce zastoupil a s hlavním trenérem byl i v průběhu zápasu v kontaktu. „Mluvil jsem s ním před zápasem, o přestávce i teď po utkání. Měl velkou radost, i když jako perfekcionista je vždy naštvaný, když něco není přesně podle toho, jak to naplánoval,“ dodal.

Italská fotbalová liga - 1. kolo:

Parma - Juventus Turín 0:1

Branka: 21. Chiellini,

Fiorentina - Neapol 3:4

Branky: 9. Pulgar z pen., 52. Milenkovič, 65. Boateng - 41. z pen. a 67. Insigne, 38. Mertens, 56. Callejón.